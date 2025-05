Con sempre meno giorni che ci separano dall’11 maggio, il tempo per cercare le migliori frasi auguri buona festa della mamma 2025 si sta riducendo all’osso ed è proprio per questa ragione che siamo tornati tra queste righe per suggerirvi numerosi altri spunti in modo che siate prontissimi la prossima domenica e non dobbiate perdere tempo per cercare frasi, citazioni e pensieri: ovviamente la serie di frasi di auguri buona festa della mamma 2025 saranno perfette per il messaggio che potreste inviare proprio a lei, a vostra madre; mentre saranno altrettanto utili per condividerli sui social nel caso – purtroppo – vostra madre non sia più con voi e vogliate celebrarla e ricordarla!

Proprio in quest’ottica va la primissima frase per gli auguri buona festa della mamma 2025 che vogliamo proporvi in questa giornata, tratta dallo splendido testo della canzone ‘Because you loved me‘ di Céline Dion (che dovete decisamente recuperare per intero perché è pienissimo di spunti uno più bello dell’altro): “Mi hai dato le ali e mi hai fatto volare/ mi hai toccato la mano e potevo toccare il cielo/ ho avuto il tuo amore, ho avuto tutto/ sono grato per ogni giorno che mi hai dato/ e il mio mondo è un posto migliore grazie a te“.

FRASI DI AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA 2025: CANZONI E SPUNTI PER I VOSTRI MESSAGGI

Altrettanto bella – e sempre di ottima ispirazione per gli auguri buona festa della mamma 2025 – è anche la canzone ‘I’ll always love my mama‘ scritta e cantata da Kenny Gamble con i suoi The Intruders con versi come “Amerò sempre la mia mamma/ è la mia ragazza preferita/ unica nel suo genere“, uniti anche a “mi ha insegnato piccole cose/ come dire ciao e grazie, per favore/ mentre strofinava quei pavimenti/ in ginocchio” ed infine a “il mio cuore appartiene a lei“.

Dato che naturalmente le possibili frasi per gli auguri buona festa della mamma 2025 sono tantissime – giusto per lasciarvene un’altra bene d’esempio: “Non c’è una donna viva che potrebbe prendere il posto di mia madre/ quando ero giù tu eri lì per me/ non mi hai mai lasciato solo e ti prendevi cura di me/ e non c’è moro che io possa ripagarti/ ma il piano è mostrarti che capisco/ che sei apprezzata” di 2Pac per ‘Dear mama‘ – vi invitiamo a tenere sott’occhio questo pezzo per lo aggiorneremo nelle prossime ore con tantissimi altri spunti!