Ad ormai solamente più un giorno di distanza da domenica 11 maggio, è il momento di accelerare nella ricerca delle migliori frasi di auguri buona festa della mamma 2025 che proprio domani dovrete inviare a tutti i vostri amici e parenti – partendo ovviamente dalla festeggiata per farla sentire super-apprezzata – e da condividere sui social per rendere la vostra celebrazione ‘collettiva’: come abbiamo fatto in questi ultimi giorni, anche oggi abbiamo scelto una ricca selezione di frasi di auguri buona festa della mamma 2025 ed ovviamente non mancheremo di fare lo stesso neppure nella giornata di domani!

Partendo subito in quarta ed immergendoci nelle frasi di auguri buona festa della mamma 2025, anche oggi confermiamo il nostro ormai fisso appuntamento con le canzoni che negli ultimi decenni sono state dedicate alle madri di chi le ha composte, partendo dalle bellissime parole degli Sugarland nel brano ‘Mother‘: “È tua madre, la ami/ non ci sarà più un altro posto come lei che chiamerai casa/ lei è qui per aiutarti e non c’è niente che non farà/ finché è viva, non siete soli perché avete l’un l’altro/ e quella è tua madre“.

I MIGLIORI AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA 2025: LE PAROLE DI CHRISTINA AGUILERA E DEI BACKSTREET BOYS

Proseguendo subito con la seconda frase di auguri buona festa della mamma 2025 che vogliamo lasciarvi nella giornata di oggi, eccovi le altrettanto belle parole dei The-Dream finite nel pezzo ‘Mama‘: “Sei stata tu a farmi superare tutto/ eri tutto ciò che avessi mai conosciuto (..) e voglio farti sapere che penso a te,/ che ho sempre pensato a te“; seguite da Christina Aguilera con la sua struggente ‘Oh Mother‘: “Mamma, ti ringrazio/ per tutto quello che hai fatto e che fai ancora/ che continui a fare/ tu hai me e io ho te/ e insieme, ce la faremo sempre“.

Gli ultimi auguri buona festa della mamma 2025 che vi lasciamo sono dei Backstreet Boys nella canzone ‘The Perfect Fan‘ e recitano più o meno “Mi hai mostrato/ quando ero giovane come crescere/ tutto quello che avrei dovuto sapere/ come camminare senza le tue mani/ e mi lusinga quando vedo/ un sorriso sul tuo viso/ voglio ringraziarti per quello che hai fatto/ nella speranza di potertelo restituire/ ed essere il figlio perfetto“; mentre prima di salutarci vi invitiamo a tenere sotto controllo questo articolo perché nelle prossime ore aggiungeremo moltissime altre frasi di auguri buona festa della mamma 2025!