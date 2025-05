Per la terza volta consecutiva negli ultimissimi giorni, torniamo a proporvi una ricca serie di frasi di auguri buona festa della mamma 2025 che solamente la prossima domenica 11 maggio torneranno certamente utili a tutti voi carissimi lettori che volete festeggiare questa importante – e sempre sentitissima – ricorrenza: oltre ai regali e a qualche parola scambiata a voce con la donna più importante della vostra vita – infatti – non dovrebbero marcare ai vostri appello dei festeggiamenti le frasi di auguri buona festa della mamma 2025 prontissime a diventare dei simpatici messaggini da inviare su WhatsApp (non solo a vostra madre, ma lei dev’essere prima in lista!), oppure da pubblicare sui vostri social preferiti!

Auguri buona festa della mamma 2025/ Tante frasi speciali per l'11 maggio: “Il tuo abbraccio...”

Senza sottrarvi troppo tempo prima di arrivare alle frasi di auguri buona festa della mamma 2025, riteniamo sempre utile ricordarvi che questo articolo – d’altronde lo dicevamo già prima – non è affatto un unicum tra le nostre pagine: solamente tre giorni fa – infatti – abbiamo inaugurato questa lunga caccia e fino a questo momento vi abbiamo già proposto tantissime alternative; certamente comode ed utili da recuperare in modo da fare il pieno di possibilità per rendere i vostri messaggi unici ed originali!

Auguri buona Festa della Mamma 2025/ Frasi, citazioni e canzoni da inviare su WhatsApp l'11 maggio

AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA 2025: LE MIGLIORI FRASI TRA LETTERATURA E MUSICA

Dato che ora non ci resta altro che passare effettivamente alle frasi di auguri buona festa della mamma 2025, entriamo immediatamente nel vivo della nostra caccia con una nota certamente allegra suggerendovi alcune canzoni che hanno la duplice funzione di contenere tantissime possibili frasi per i vostri messaggi e anche – contemporaneamente – un ottimo sottofondo allegro: un esempio certamente calzante è la bellissima e simpatica ‘Ciao mamma‘ scritta di Jovanotti; ma anche la spesso ignorata ‘Portami a ballare‘ di Luca Barbarossa e – se volete qualcosa di più struggente – ‘Mother love‘ dei celebri Queen.

FESTA DELLA MAMMA 2024, OGGI 12 MAGGIO/ Dove si festeggia in questa data: dall'Australia agli Usa

Più o meno sulla stessa falsa riga delle canzoni per gli auguri buona festa della mamma 2025 – ma togliendo la possibilità di allegarle per rendere ‘musicali’ i nostri messaggi -, altri bellissimi spunti ci arrivano anche dalla letteratura con poesie famosissime come la coppia ‘Supplica a mia madre‘ e ‘La ballata delle madri‘ di Pier Paolo Pasolini, la più (per così dire) sconosciuta ‘La mani della madre‘ di Rainer Maria Rilke e per ultima ‘A mia madre‘ di Eugenio Montale.