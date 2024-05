Auguri buona festa della mamma 2024/ Come è nata questa ricorrenza e le frasi da dedicare ai nostri “angeli”

Auguri buona festa della mamma 2024: un bigliettino e frasi originali

Nel giorno della festa della mamma, tanti figli avranno voglia di fare gli auguri alle proprie madri, dedicando loro qualche parola d’amore. Proprio in virtù di questa occasione, in questo articolo andremo a vedere qualche bella frase da dedicare alla donna che ci ha dato la vita. Partiamo da qualche frase da poter scrivere in un bigliettino o pubblicare sui social, magari con una foto della propria mamma: “Tu mi hai dato la vita e io cercherò di ripagarti ogni giorno donandoti il mio amore. Buona festa della mamma“. E ancora: “Chi può conoscerti meglio della donna che ti ha portato dentro sé per nove mesi?”.

Andiamo ora a vedere anche altri frasi di auguri che possiamo dedicare alla nostra mamma nel giorno della sua festa: “Mamma, mi hai insegnato l’indipendenza, l’umiltà, la bellezza del lavoro e del sacrificio”. In un bigliettino si può poi scrivere: “A te che spesso hai sacrificato per me, sei stata in silenzio, hai messo da parte te per il mio bene… Non c’è alcun modo per ripagarti di tutto ciò che hai fatto per me“.

Buona festa della mamma 2024: che frasi di auguri mettere nel bigliettino del regalo?

In occasione della seconda domenica del mese di maggio, per la festa della mamma 2024, sono tanti i figli che per omaggiare le loro madri scelgono di far loro un pensierino di auguri: un regalo simbolico, un mazzo di rose, un bigliettino o magari un’esperienza di un giorno da passare insieme… Qualunque sia il regalo pensato per la propria mamma non si può certo dimenticare di aggiungere una bella frase per gli auguri di una buona festa della mamma.

Andiamo allora a vedere ancora qualche altra frase da poter dedicare alla mamma, da scrivere in un bigliettino o ancora come didascalia sui social o per un messaggino su Whatsapp: “Non c’è suono più bello della parola mamma”, recita una. E ancora: “A te che mi hai curato quando stavo male, ti sei presa cura di me nei miei momenti no, mi hai insegnato tutto ciò che so e mi hai tenuto per mano quando cadevo… Non esiste regalo che possa ringraziarti per tutto ciò che sei e che fai“.

Auguri buona festa della mamma 2024: le origini della ricorrenza

È arrivata la festa della mamma 2024, che ricorre in vari Stati del mondo come giornata per fari gli auguri alla figura della donna che ci ha dato la vita, donandoci amore, cura e protezione. La festa non ha una data univoca in tutto il mondo: ogni Stato ha il suo giorno anche se in due terzi del mondo la festa si celebra nel mese di maggio: In Italia, ad esempio, si celebra la seconda domenica del quinto mese dell’anno, così come anche in tanti altri Paesi del mondo, come ad esempio in Australia, negli Usa, in Giappone e in tanti Stati Europei.

In Spagna, Portogallo e Ungheria cade invece la prima domenica di maggio, mentre nei Balcani si celebra a marzo, l’8 del mese, quando in tanti altri posti si festeggia la festa della donna. In vari Paesi arabi la ricorrenza si celebra nel giorno dell’equinozio di primavera. La festa della mamma, in Italia, si festeggia da metà degli anni cinquanta. Fu Raoul Zaccari a promuovere la legge istitutiva della festa, poi approvata nel 1958. Inizialmente fu celebrata l’8 maggio, in concomitanza con la commemorazione cattolica della Madonna del Rosario di Pompei. Dall’anno 2001 la festività venne poi spostata alla seconda domenica di maggio.

