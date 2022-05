Auguri buona festa della mamma/ Le frasi più emozionanti per l’8 maggio

Domenica 8 maggio in Italia si festeggerà la festa della mamma. Come ogni seconda domenica del mese di maggio, si celebra infatti la donna che ci ha dato la vita e cresciuti con amore e dedizione. In occasione del giorno a lei dedicato, molti figli sono alla ricerca di un regalino o di un bel pensiero da dedicarle. A questo non si può poi non associare un bigliettino con gli auguri di buona festa della mamma e una frase dolce ed emozionante per la donna più importante della nostra vita.

Per fare gli auguri di buona festa della mamma alla donna che ci ha dato la vita, ecco una bellissima poesia di Giuseppe Ungaretti: “E il cuore quando d’un ultimo battito, avrà fatto cadere il muro d’ombra, per condurmi, madre, sino al Signore, come una volta mi darai la mano”. Jean Paul Malfatti scrive invece: “Le mamme sono fiori che germogliano e danno frutti che maturano in qualsiasi stagione della vita”.

Festa della Mamma: auguri e poesie da dedicare

Passiamo poi ad un’altra poesia per la festa della mamma da dedicare. Da Mille splendidi soli di Khlaed Hosseini è tratta la seguente frase, che si può utilizzare per gli auguri di buona festa della mamma: “Avrebbe desiderato che sua madre fosse viva per vedere quello spettacolo. Per vedere lei in mezzo a tanta gioia. Per vedere che in fondo il piacere e la bellezza non erano inarrivabili. Neppure per quelle come loro”. Scriveva invece William Shakespeare: “Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura”.

Secondo Honorè de Balzac, in una frase adattissima per la Festa della Mamma: “La felicità di una madre è come un faro che illumina il futuro, ma si riflette anche sul passato e lo avvolge nella dolcezza dei ricordi”. Si può poi dedicare anche una bellissima frase di Elisabeth Badinter tratta da “L’amore in più”, che in qualche modo si discosta da quelle che sono le classiche frasi che conosciamo: “L’amore materno è solo un sentimento umano. E come tutti i sentimenti è incerto, fragile e imperfetto. Contrariamente a quanto si crede, forse non è inciso profondamente nella natura femminile”. Vi lasciamo al nostro pezzo con i consigli per i regali per la festa della mamma 2022: e buono shopping per la Festa della Mamma!











