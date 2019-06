AUGURI BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA/ 2 giugno: il voto che cambiò l’Italia

2 giugno, Festa della Repubblica, che per molti si traduce nell’opportunità di fare gli auguri ai propri amici, parenti e colleghi di lavoro. Certo il calendario, essendo quest’anno la ricorrenza capitata di domenica, non dà la possibilità di “guadagnare” un giorno di vacanza, ma si spera che su tutto il resto prevalga la volontà di fare degli auguri diciamo così “patriottici”. Il suggerimento è allora quello di ricorrere alle parole usate da alcuni dei più grandi statisti della nostra storia repubblicana. Pensiamo ad esempio ad uno dei presidenti della Repubblica più amati, se non il più amato, come Sandro Pertini, che in un’occasione ricordò come:”Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi”. Se invece cercate qualcosa di più sintetico il consiglio è quello di scegliere le parole di Pietro Nenni:”O la Repubblica o il caos”.

2 GIUGNO, AUGURI FESTA DELLA REPUBBLICA

Fare gli auguri per la Festa della Repubblica è corretto, però bisogna essere consapevoli del perché questa ricorrenza viene celebrata proprio il 2 giugno. In questo articolo abbiamo ricordato come il 2 giugno sia il giorno in cui si è svolto il referendum popolare in cui gli italiani votarono a favore della Repubblica abolendo la monarchia. Un passaggio storico, caratterizzato anche dal fatto che quella consultazione fu anche la prima a suffragio universale alla quale parteciparono anche le donne. Il 2 giugno 1946 il 54,3% dei voti validi determinò che l’Italia sarebbe dovuta diventare una Repubblica. Le tappe seguenti furono il 28 giugno 1948 l’elezione di Enrico de Nicola da parte dell’Assemblea costituente come capo provvisorio dello Stato italiano e il primo gennaio 1948 l’entrata in vigore della Costituzione italiana.

