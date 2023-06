Auguri buona festa della Repubblica, 2 giugno/ Le frasi e le citazioni storiche

Domani, 2 giugno 2023, si festeggerà la Festa della Repubblica Italiana, e gran parte della nostra nazione si fermerà per festeggiare. Nel contempo saranno moltissimi coloro che si spediranno messaggi d’auguri, i classici buongiorno di WhatsApp a tema, di conseguenza abbiamo deciso di raccogliere per voi alcune delle frasi d’auguri più belle. Ci siamo soffermati in particolare su alcune citazioni storiche come ad esempio queste di Piero Calamandrei, uno dei padri fondatori: “Una delle offese che si fanno alla Costituzione è l’indifferenza alla politica”, e ancora: “In questa Costituzione c’è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie: son tutti sfociati qui negli articoli”.

Proseguiamo con il compianto ex presidente delal Repubblica, Sandro Pertini, che un giorno disse: “Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi”. Fra le tante frasi d’auguri per il 2 giugno, Festa della Repubblica, spazio ad un altro politico di spicco come Ugo La Malfa: “La costituzione è la prima fonte del nostro diritto positivo e il vero polo di orientamento anche nella questione tanto dibattuta della cosiddetta interpretazione evolutiva delle leggi”.

AUGURI BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA, 2 GIUGNO: LE PAROLE DI TERRACINI E STURZO

Continuiamo con Umberto Terracini che un giorno disse: “L’Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, cui essa la affida perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore”.

Infine, chiudiamo questo focus dedicato alle migliori frasi d’auguri per il 2 giugno, festa della repubblica, con Luigi Sturzo: “La Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà”.

