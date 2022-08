Auguri buona Festa dell’Assunta 2022/ “Giorno dedicato a nostra mamma Maria”

Oggi è Ferragosto, ma è anche la Festa dell’Assunta, per cui gli auguri divengono duplici, soprattutto per i fedeli della Chiesa cattolica. Prima di avventurarci tra le frasi dedicate alla giornata di oggi, 15 agosto, ripercorriamo brevemente la storia: Ferragosto nacque nell’Antica Roma, ma la Chiesa spostò dal 1° al 15 giorno del mese la ricorrenza religiosa dell’Assunzione in Cielo della Vergine Maria. Per questa ragione, nel presente articolo, vi forniremo alcuni suggerimenti per i vostri messaggi d’auguri di buona Festa dell’Assunta.

Partiamo con questa riflessione profonda sulla Festa dell’Assunta nel giorno di Ferragosto: “Il 15 agosto, prima del divertimento, rivolgiamo un pensiero alla Vergine Maria, che ha condiviso con tutti noi quell’amore infinito che ci tiene uniti come fratelli”. Oppure: “Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, noi Ti ringraziamo e Ti benediciamo perché la Vergine Maria, Madre di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, è stata assunta nella Gloria del Cielo”.

AUGURI BUONA FESTA DELL’ASSUNTA 2022: “QUANDO MARIA HA LASCIATO QUESTO MONDO, UN VUOTO SI È CREATO”

Tra le frasi di auguri di buon Ferragosto 2022 e di buona Festa dell’Assunta trova spazio anche quella pronunciata da Papa Pio XII: “Dio potrebbe fare certamente un mondo più bello di questo; ma non sarebbe più bello se vi mancasse Maria”. Oppure: “Ferragosto, giorno dedicato alla nostra mamma Maria, Madre di Dio, che è volata al Cielo per vederci e sentirci tutti. Affidiamo a te le nostre suppliche. Affidiamo a te le nostre famiglie bisognose”.

Un altro tipo di auguri per buona festa dell’Assunta è rappresentato dal seguente pensiero: “Quando Maria ha lasciato questo mondo, un vuoto si è creato… Come può l’umanità andare avanti senza la madre di Dio? Lei, però, ci ha fatto una promessa nel giorno della sua Assunzione: che non ci avrebbe mai abbandonato e che ci avrebbe fatto sentire tutto il suo amore con ogni sua apparizione”. Infine: “Sei volata in Cielo portando con te la tua bontà e carità. E da lì, al fianco dell’Altissimo, l’hai condivisa con tutti noi fedeli, che ti amiamo e ti preghiamo fino al giorno del Giudizio”.











