Auguri buona festa dell’Assunta/ Frasi: “Luce splendente di Maria guidi tuoi passi”

È il momento di prepararsi ad inviare gli auguri di buona festa dell’Assunta 2022, che si celebra il 15 agosto di ogni anno. Una importante ricorrenza per la tradizione religiosa (che cade nello stesso giorno di Ferragosto, festività di origine romana antica), in quanto l’Assunzione della Vergine Maria al cielo rappresenta una anticipazione della resurrezione che, secondo i Vangeli, avverrà per tutti gli esseri umani alla fine dei tempi, con il Giudizio Universale.

A proclamare solennemente per la Chiesa Cattolica l’Assunzione della Vergine Maria al cielo come dogma di fede fu papa Pio XII il 1° novembre del 1950, Anno Santo, con la Costituzione apostolica Munificentissimus Deus. “Pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che: l’immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo”, scrisse. Anche la Chiesa ortodossa e quella apostolica armena celebrano questa ricorrenza nella medesima data, ma la definiscono Dormizione di Maria, in quanto ammettono che la Madonna sia trapassata.

AUGURI BUONA FESTA DELL’ASSUNTA 2022: LE FRASI RELIGIOSE MIGLIORI

Per rivolgere ai propri parenti e amici gli auguri di buona festa dell’Assunta, non possono dunque che essere utilizzate delle frasi religiose. Internet è ricchissimo di questi esempi. “L’Assunzione di Maria in Cielo ci ricorda quanto sia importante migliorare noi stessi in questa vita, per poter esserle accanto alla fine dei tempi nella luce di Dio. Ti auguro oggi di essere sempre una persona che opera nel bene, con gioia e positività”, questa è ad esempio una delle migliori.

In alternativa, eccone un’altra: “Tanti auguri per la giornata dell’Assunzione di Maria, che grazie alla sua Immacolata concezione e al suo sacrificio ha portato Gesù Cristo tra gli uomini, liberandoli dal peccato e promettendo la vita eterna”. Infine: “Che la luce splendente della Madonna Assunta in Cielo possa guidare sempre i tuoi passi, anche nei momenti più bui: auguri”. Auguri per la festa dell’Assunta 2022!

