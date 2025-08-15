In cerca di auguri buona festa dell'Assunzione di Maria? Siete capitati nel posto giusto: eccovi i nostri consigli tra frasi e immagini per oggi, 15 agosto

In una festività per molti nota come “Ferragosto” siamo certi che se siete finiti qui è perché preferite ricordare il valore cristiano di questa giornata, alla ricerca di frasi e immagini con cui auguri buona festa dell’Assunzione di Maria: proprio questo, infatti, è l’aspetto più importante e carico di significato di queste ore, da celebrare e ricordare anche mentre siamo tutti impegnati con grigliate e pranzi in compagnia di amici!

Allerta meteo oggi 15 agosto/ 14 città bollino rosso per caldo, 2 regioni da giallo per maltempo: previsioni

Ovviamente, se qui troverete i nostri consigli per le frasi e le immagini per gli auguri buona festa dell’Assunzione, al contempo vi ricordiamo che tra queste stesse pagine (ve ne lasciamo giusto un esempio, se cliccate su queste parole) potrete trovate anche tantissimi altri spunti dedicati al Ferragosto: il nostro consiglio è quello di consultare entrambi gli articoli, in modo da scegliere sia qualcosa di rappresentativo per la festa “pagana”, sia qualcosa per quella cristiana!

Auguri buon Ferragosto, oggi 15 agosto 2025/ Frasi, immagini e video da inviare su WhatsApp

FRASI E IMMAGINI PER GLI AUGURI BUONA ASSUNZIONE 2025: I NOSTRI CONSIGLI PER I VOSTRI MESSAGGI

Di frasi vere e proprie Per i vostri auguri buona festa dell’Assunzione non ne esistono – specialmente se cercaste delle citazioni famose o delle canzoni -, ma utile potrebbe essere ricordarvi che questo è anche l’onomastico di chi si chiama Assunta, Maria Assunta o qualsiasi altro nome derivante possa venirvi in mente: un pensiero originale potrebbe essere quello di celebrare questo singolare norme, ricordando alla vostra amica o parente che lo porta il suo importantissimo valore per tutti i credenti.

Supermercati aperti oggi, Ferragosto 2025/ Dove fare la spesa il 15 agosto: l'elenco completo

D’altra parte, ben più semplice è trovare delle immagini per i vostri auguri buona festa dell’Assunzione andando a scavare – grazie a Google Immagini, ma anche a tutti i vari social che sarete certamente abituati a consultare – nelle migliaia di immagini che raffigurano (appunto) l’Assunzione della Vergine Maria nei cieli: qui sotto ne abbiamo scelte alcune per voi che potete tranquillamente salvare e inviare su WhatsApp o su qualsiasi altra chat usiate!

tutti a farsi gli auguri di buon #Ferragosto perché festeggiare la #assunzione potrebbe dar luogo a fraintendimenti… pic.twitter.com/OaRQdq04Sh — Umberto Rapetto (@Umberto_Rapetto) August 15, 2017