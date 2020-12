Auguri buona festa dell’Immacolata 2020/ Frasi 8 dicembre: preghiere e citazioni

La festa dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria ricorre come da tradizione l’8 dicembre anche se quest’anno le celebrazioni sono destinate a svolgersi nel pieno della sobrietà, in linea con il periodo di pandemia che stiamo attraversando. Molto probabilmente tante famiglie non potranno riunirsi in occasione di tale celebrazione, motivo per il quale, quest’anno più che mai si sente forte l’esigenza di dedicare una frase di auguri, seppur a distanza, alle persone a noi care con le quali si intende condividere un pensiero di speranza o semplicemente augurare buon onomastico alle tante “Immacolata” e “Concetta” d’Italia. In un giorno doppiamente dedicato alla riflessione, ecco alcune frasi di auguri da poter inviare tramite i social, oppure con un messaggio privato o Whatsapp ad amici e parenti che in questa giornata non potranno essere con noi. “La Madonna di luce ti regali oggi un suo raggio di sole che possa riscaldare nella tua casa portando amore a tutta la tua famiglia”, oppure, “Buon 8 dicembre amico mio, ti auguro che questa giornata sia per te una magica occasione per rinnovare la fede e la felicità, auguri!”. Un’altra frase ad hoc è la seguente: “Che questa giornata festiva porti un vento fresco di amore e felicità a te e a tutte le persone speciali della tua vita. Buona solennità dell’immacolata”.

FRASI DI AUGURI PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA 2020

La Festa dell’Immacolata 2020 rappresenta quest’anno un momento da vivere in modo raccolto. La magia delle luci e delle tavole imbandite, in questo 8 dicembre lascerà quasi sicuramente spazio alla preghiera ed alla riflessione aprendo la strada alle festività per il Santo Natale che come più volte ribadito da esponenti politici ed esperti sarà differente dei precedenti. A tal proposito potrebbero essere molto gradite anche alcune frasi da far giungere a chi in questo giorno di festa sarà distante da noi, come quelle tratte da citazioni celebri attribuite ai pontefici e che appaiono come piccole preghiere: “La Vergine Immacolata intercede per noi in Cielo come una buona madre che custodisce i suoi figli”, dice Papa Francesco. Prima di Bergoglio, Papa Giovanni XXIII diceva: “O Maria Immacolata, stella del mattino che dissipi le tenebre della notte oscura, a te noi ricorriamo con grande fiducia”. Tra le altre frasi adatte al periodo e che potrebbero essere molto apprezzate dai destinatari ai quali decideremo di inviarle, eccone un’altra: “Prego la Beata Vergine Immacolata affinché ci guidi con la sua luce divina verso l’amore del prossimo. Ripongo in te la speranza di un futuro migliore”.



