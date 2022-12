AUGURI BUONA FESTA IMMACOLATA/ Frasi 8 dicembre 2022: “Vergine Maria dona gioia…”

BUONA FESTA DELL’IMMACOLATA 2022: GLI AUGURI, DA PAPA FRANCESCO A GIOVANNI PAOLO II

La festa dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria ricorre come da tradizione l’8 dicembre, per cui è arrivato il momento di preparare le frasi di auguri da inviare ad amici e parenti su Whatsapp, da pubblicare sui social network oppure da recitare durante gli incontri. I pensieri adatti a questa celebrazione sono innumerevoli, soprattutto quelli che arrivano dalla comunità cattolica, data l’importanza che questo evento ha per la Chiesa.

“Maria, in quanto Immacolata Concezione, porta in sé, più di qualsiasi altro tra gli uomini, il mistero di quegli eterni destini divini, con i quali l’uomo è stato abbracciato nel Figlio diletto di Dio: il destino alla Grazia e alla santità della Figliolanza divina, il destino alla gloria nel Dio della infinita maestà”, così diceva Papa Giovanni Paolo II. È più recente, invece, il pensiero di Papa Francesco: “È bella la nostra Madre! Maria ci sostiene nel nostro cammino verso il Natale, perché ci insegna come vivere questo tempo di Avvento nell’attesa del Signore. Perché questo tempo di Avvento è un’attesa del Signore, che ci visiterà tutti nella festa, ma anche, ognuno, nel nostro cuore. Il Signore viene! Aspettiamolo!”.

AUGURI BUONA FESTA IMMACOLATA CONCEZIONE 2022: ARRIVA IL NATALE

È da ricordare, al momento di fare gli auguri di buona Immacolata Concezione 2022, che questa festività dà inizio alla preparazione del periodo di Natale. Le frasi di auguri che è possibile utilizzare, dunque, parlano anche di questo. “Da oggi inizia l’aria magica e festosa che ci porterà al Natale. Ti auguro che che questi giorni possano riempire il tuo cuore di amore e gioia. Auguri buona festa dell’Immacolata!”, questo pensiero ne è un esempio. E ancora: “Luci, colori e musiche: tutto è pronto per l’arrivo del Natale. L’Immacolata Concezione vegli su di voi e sulla vostra famiglia!”.

Per coloro che cercano un aforisma più breve come auguri di buona festa dell’Immacolata Concezione: “Che la luce divina di Maria scenda sulle nostre case illuminando il nostro cammino verso il Natale”. Infine: “Ti auguro che questo periodo di festa possa donarti tanti momenti felici e indimenticabili. Buona Festa dell’Immacolata!”.











