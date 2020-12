Auguri Buona Immacolata, 8 dicembre/ Frasi e pensieri: da Edward Poppe al Card. Scola

Il prossimo martedì 8 dicembre ricorre la festa dell’Immacolata Concezione, una data che sancisce ufficialmente l’inizio delle festività natalizie. Si tratta di una celebrazione molto sentita dai fedeli poichè si tratta di un dogma sancito dalla Chiesa cattolica durante il pontificato di Pio IX. Immacolata Concezione ha un significato ben preciso e fa riferimento al Concepimento senza peccato originale: Maria, a differenza di altri uomini, fu concepita senza peccato originale. Nel giorno dell’8 dicembre cade anche l’onomastico di tutte coloro che si chiamano “Immacolata” e “Concetta” ed a loro vanno i nostri migliori auguri. Ma cosa scrivere, in particolare, a parenti ed amici in questo giorno di festa all’insegna della sobrietà e nel quale augurare “Buona Immacolata 2020”? “L’Immacolata dà inizio alle festività natalizie: ogni giorno possa essere per te una festa”, quale miglior augurio alle persone a noi care, se non quello di trasformare ogni giorno della propria vita in una celebrazione? In vista di una giornata di raccoglimento e riflessione come quella dell’Immacolata, ecco un’altra frase di auguri da destinare a chi amiamo: “Bisogna arrivare a credere come ha creduto la Madonna per amare come ha amato Lei”. Si tratta di una citazione di Edward Poppe che racchiude alla perfezione l’amore di Maria.

BUONA FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE: AUGURI 8 DICEMBRE

In questi tempi cupi la festa dell’Immacolata Concezione potrebbe riaccendere i cuori di molti. Nella giornata di festa dell’8 dicembre, ogni anno tradizionalmente ci si riunisce in famiglia per fare il tradizionale albero di Natale. Per molti tale data coincide al primo giorno di festa da dedicare alla preparazione del giorno più atteso dell’anno, ed è anche molto vicino alle altre date scelte per l’addobbo dell’albero natalizio, ovvero San Nicola (6 dicembre) e Sant’Ambrogio (7 dicembre). In vista della festa dell’Immacolata che molte famiglie quest’anno, purtroppo trascorreranno a distanza, possiamo inviare alcune frasi particolarmente intense incentrate proprio sulla figura della Madonna e che sottolineano l’intenso amore e la sua estreme Misericordia. A tal proposito, il Cardinale Angelo Scola scriveva: “Guidaci a te, Vergine immacolata: attratti dalla grazia che ti adorna, noi seguiremo il tuo cammino, o Madre”. Don Cristiano Mauri, invece, ha proposto una sorta di preghiera che bene si adatta al momento particolare che stiamo vivendo e che potremmo mandare alle persone care attraverso un messaggio Whatsapp o via social: “Maria Immacolata, noi guardiamo a te, dal pantano delle nostre paure, delle nostre diffidenze, dei nostri sospetti, perchè sia anche nostra l’arte di allearci alla potenza di quella Misericordia che porta ordine, armonia, e fiducia senza limiti nè confini”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA