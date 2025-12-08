I nostri consigli per i vostri auguri buona Immacolata Concezione: dalle frasi alle immagini, ecco qualche spunto per i messaggi WhatsApp

Siamo entrati in quello che molti considerano il primo “passo” delle festività natalizie e per l’occasione, ovviamente, è arrivato il momento di iniziare a raccogliere alcuni spunti per gli auguri buona Immacolata Concezione che siamo certi vi torneranno utili per i messaggi che invierete in queste 24 ore; ricordandovi innanzitutto che – oltre alla festività cristiana in sé – si celebrerà anche l’onomastico di chi porta il nome “Immacolata”, ormai poco diffuso tra i giovani ma anche in auge tra i parenti più anziani!

Come primissimo consiglio, per i vostri auguri buona Immacolata Concezione possiamo certamente suggerirvi di richiamare nei vostri messaggi il senso profondo e religioso di questa festa: oggi, infatti, si celebra il dogma della concezione – appunto – immacolata della Vergine, inteso come la purezza morale e spirituale con la quale Maria venne al mondo e che le ha permesso di diventare (in età adulta) la madre del figlio di Dio.

AUGURI BUONA IMMACOLATA CONCEZIONE 2025: FRASI E IMMAGINI PER I VOSTRI MESSAGGI DI OGGI

Al di là di questo, però, ovviamente nei vostri messaggi di auguri buona Immacolata Concezione potrete anche usare una delle tantissime frasi che sono spesso associate a questa festa, tra frasi un pochino più generiche (come ad esempio “auguri per tutti quei sorrisi che ti fanno stare bene, per tutti i sogni che vuoi realizzare e per i baci che ti scaldano il cuore”) oppure quelle che richiamano nuovamente alla religione (come: “Maria proteggimi, proteggi i miei cari e il mio cammino”).

Di citazioni vere e proprie per gli auguri buona Immacolata Concezione, d’altra parte, non ne esistono ma – come accennavamo in apertura – non va dimenticano neppure che si è aperto oggi il cammino di Natale e proprio questa attesissima (e sempre più imminente!) festività potrebbe essere richiamata nei vostri messaggini!

Oggi festa della Immacolata concezione della vergine Maria. Grande festa dei cristiani. Cari auguri a tutti. pic.twitter.com/Grctb0BGoO — Libertà e Fede ✝️📿 (@Libroecacciavi1) December 8, 2023

Auguri a tutte le Immacolata e le Imma pic.twitter.com/u5E8dwGLcK — Espo7 (@Espo710) December 8, 2023

Buongiorno Poeta e amici benedizioni e Auguri !!!!!!! La Madonna Immacolata vi colmi di grazie 🙏🙏🙏🌹🌹🌹❤️❤️❤️ pic.twitter.com/ra9m8yIVW9 — Blanca (@fatimaaquino41) December 8, 2023