Un po' di frasi speciali per fare gli auguri di buona maturità 2025, tanti pensieri ad hoc da spedire ai vostri maturandi del cuore

Tanti auguri a tutti gli studenti di classe quinta superiore che oggi affronteranno la maturità 2025. E’ il 18 giugno di conseguenza che è il giorno della Prima Prova, dopo di che spazio alla Seconda domani, e infine il tanto temuto esame orale che completerà il trittico di test.

Tanti sono coloro che stanno facendo un bell in bocca al lupo a tutti gli studenti maturandi e su questa pagina abbiamo voluto raccogliere qualche pensiero ad hoc, che potrete appunto inviare a qualcuno di vostra conoscenza che sarà impegnato nella maturità 2025, magari un figlio, un nipote o semplicemente un amico.

Maturità 2025, quali sono le tracce della Prima Prova/ Tema italiano, Tipologia A, B, C: rumors titoli

Mandare un messaggio di auguri è un modo semplice e carino per far sentire la propria vicinanza allo studente che in questi giorni sarà impegnato in una delle prove più importanti della sua vita, forse quella basilare del suo percorso scolastico, visto che per molti dei maturandi da “domani” inizierà la carriera lavorativa, mentre altri cominceranno l’università.

Maturità 2025, testo Preghiera dello Studente/ A quale Santo votarsi: il patrono San Giuseppe da Copertino e…

FRASI AUGURI MATURITÀ 2025, UN ESEMPIO DA PADRE A FIGLIO

E’ uno spartiacque decisivo ed è per questo che abbiamo scelto qualche frase di incoraggiamento come ad esempio queste parole, che potrebbero essere scritte benissimo da un padre verso il proprio figlio: “Caro mio, oggi è un giorno davvero speciale, una giornata complessa, che sicuramente fa paura, ma io sono certo che lo affronterai al meglio grazie alle tue qualità, al tuo talento e al tuo impegno che ti hanno sempre contraddistinto”.

E ancora: “Non voglio dirti di stare tranquillo, perchè sarebbe inutile, ma semplicemente sappi che comunque andrà io sarò al tuo fianco, perchè ho visto quante ore stai dedicando alla maturità 2025. Niente ti può fermare, spacca tutto, concentrati e fagli vedere chi sei: comunque vada sarà un successo”.

Maturità 2025, quale calcolatrice portare per la prova di Matematica/ I modelli ammessi e come scegliere

FRASI AUGURI MATURITÀ 2025, PENSIERO DA NONNO A NIPOTE

Un’altra frase di auguri per la maturità 2025, in questo caso fra amici, potrebbe essere la seguente: “Ciao amico mio, so che oggi sarà un giorno molto importante per me. Volevo solo dirti che sarà virtualmente al tuo fianco, vicino al tuo banco di scuola, per sostenerti come ho sempre fatto da quando ci conosciamo. Sei capace di fare tutto ciò che vuoi, di conseguenza sono certo che supererai anche questo esame. Tanti auguri e ricordati che tu ce la puoi fare”.

Prosegue il nostro viaggio alla ricerca delle frasi di auguri per una buona maturità 2025 con queste parole, che invece potrebbero essere scritte da un nonno al proprio nipote: “Ciao mio caro nipote, prima di tutto voglio ricordati quanto io ti voglia bene. Secondariamente sappi che sono orgoglioso di te, che sei arrivato a questo punto della tua splendida carriera scolastica. Ormai ci siamo, manca solo un ultimo sforzo, poi finalmente potrai dirti maturo, e iniziare una nuova vita, che sia di altri studi o di un lavoro: in ogni caso, sono certo che avrai successo, perchè tu sei davvero un nipote con i fiocchi e mi hai reso un nonno orgoglioso. Buona maturità 2025!”.