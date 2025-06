Auguri buona Maturità 2025: le migliori frasi, le citazioni e le canzoni da inviare tra oggi e il giorno degli orali a tutti i maturandi

Si sta per aprire la partita più dura del quinto anno delle superiori per tutti i ragazzi e le ragazze alla fine del quinto anno con tutti noi che siamo a casa chiamati a cercare le migliori frasi di auguri buona maturità 2025 da inviar loro per fargli sentire, pur sempre a distanza, il nostro caloroso incoraggiamento!

Se non lo sapeste (o ve lo foste dimenticato, dato che ovviamente i pensieri sono sempre tantissimi), sappiate che il momento per inviare i vostri auguri buona maturità 2025 inizierà domani, giornata in cui i maturandi saranno chiamati ad affrontare la famosa prima prova dedicata al tema di italiano; mentre, in realtà, gli step successivi in cui potrete inviare i vostri messaggini sono tanti, dato che ci sarà anche la seconda prova, il 19 giugno, e i temutissimi orali che partiranno il successivo 23 giugno.

Ovviamente le possibili frasi di auguri buona maturità 2025 sono veramente tantissime e, in tal senso, prima di scoprire qualche proposta nelle prossime righe, è utile ricordare che sicuramente quelle più apprezzate ed apprezzabili sono tutte quelle frasi di incoraggiamento che infondano un po’ di fiducia nei maturandi, sicuramente intimoriti e scoraggiati da questo complesso momento.

Similmente, degli altrettanto buoni auguri buona maturità 2025 potrebbero essere tratti da alcune citazioni divertenti ed ironiche per cercare di strappargli un sorriso prima di varcare quella paurosa soglia che li porterà ad affrontare il temuto esame; il tutto sempre e comunque fermo restando che le migliori parole che potreste usare sono sicuramente quelle che arrivano direttamente dal vostro cuore!

AUGURI BUONA MATURITÀ 2025: FRASI, CITAZIONI E CANZONI A TEMA DA INVIARE AI MATURANDI

Prima di procedere alla scoperta di qualche nuovo spunto che potrete trasformare in auguri buona maturità 2025, ci teniamo sempre a ricordarvi che quello odierno per noi non è il primo appuntamento con questo tipo di articolo: solamente lo scorso anno, infatti, ne abbiamo pubblicati numerosi, tra i quali vi lasciamo, giusto a titolo d’esempio, quello che potete raggiungere cliccando su queste parole, oppure anche su queste altre!

Sempre guardando allo scorso anno, vi ricordiamo ugualmente che, oltre agli articoli di auguri buona maturità 2025, ne abbiamo pubblicati diversi (e anche qui eccovene un paio facilmente raggiungibili, come questo ed anche quest’altro) dedicati alle immagini, alle foto e alle simpatiche GIF che potreste allegare ai vostri messaggi per renderli più colorati, divertenti ed, ovviamente, simpatici!

Infine, visto che siete tutti qui solo ed esclusivamente per gli auguri buona maturità 2025, i nostri consigli odierni si concentreranno su alcune canzoni dalle quali potrete facilmente trarre spunto per ricavare qualche bellissima frase: la prima che verrà in mente a tutti è sicuramente “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti, ma forse leggermente più sconosciute (per quanto comunque bellissime!) sono “Maturità” di Alex Fusaro e “Maturandi” di Lorenzo Baglioni.