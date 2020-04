Auguri buona Pasqua 2020/ Le frasi più divertenti e ironiche per WhatsApp e Facebook

Oggi è Venerdì Santo, il giorno in cui Gesù muore, e l’anti-vigilia della Pasqua, in questo caso, edizione 2020. Alla grande festa mancano quindi solo 48 ore, il che significa che a breve, precisamente domenica, potremo finalmente scambiarci gli auguri. Come ben sapete, quest’anno sarà una Pasqua atipica, la passeremo in casa lontana da parenti e amici, e lo stesso sarà per il lunedì dell’Angelo, detto anche Pasquetta: niente grigliate, niente gite fuori porta, e niente mangiate in compagnia. Passeremo una domenica in casa, chi assieme alla propria famiglia, chi alla propria compagna, chi magari in solitudine, ma la cosa certa è che gli auguri ce li scambieremo via smartphone. Molti coloro che sono già alla ricerca delle frasi migliori da spedire attraverso WhatsApp, ma anche da postare su Facebook, Instagram e Twitter, e di conseguenza, per facilitarvi il lavoro, abbiamo voluto racchiudere in un solo spazio i pensieri e le parole più meritevoli.

AUGURI BUONA PASQUA 2020: UOVA, CIOCCOLATO E AMORE…

Oggi, in particolare, vogliamo soffermarci sui messaggi più divertenti e ironici, non tipicamente religiosi, ma comunque simpatici e adatti al momento di dramma che stiamo vivendo. Partiamo da “Ti auguro una Pasqua ricca di uova e cioccolata. Tanti auguri!”, e ancora: “Voglio farti un augurio dolce come la cioccolata che mangerai. Ti auguro una Pasqua dolcissima!”. Rimanendo in tema uova e cioccolato: “Buona Pasqua al mio coniglietto preferito. Ti auguro un mondo pieno di uova di cioccolato!”, così come “Ti auguro una Pasqua felice e piena di cioccolata, caramelle e belle sorprese!”. Se qualcuno cerca dei consigli per la giornata di domenica, eccone uno un po’ speciale e bizzarro: “Due consigli per la Pasqua: 1. Non mangiare troppo cioccolato. 2. Il cioccolato non è mai troppo”. Volete unire la dolcezza del cioccolato all’amore? Eccovi serviti: “L’uovo di Pasqua non è dolce neanche la metà di quanto lo sei te. Tanti auguri alla mio pasticcino più bello!”. Un pensiero profondo: “Ogni momento della vita è come un uovo di cioccolata: con una bellissima sorpresa al suo interno. Impara a trovarla e porterai sempre la Pasqua dentro di te. Tanti auguri!”. E infine, da dedicare particolarmente ad un figlio o ad un nipote: “Tante Pasque passeranno nella tua vita, e in ognuna sarai sempre più dolce e coraggioso, come un piccolo grande guerriero. Tanti auguri!”.



