Auguri Buona Pasqua 2021, frasi e filastrocche/ Via Whatsapp: “Cristo è risorto!”

AUGURI BUONA PASQUA 2021: IDEE PER UNA FRASE D’AUTORE

Auguri di Buona Pasqua 2021! Oggi, domenica 4 aprile, a conclusione della Settimana Santa ci accingiamo a celebrare per il secondo anno una Pasqua blindata ed all’insegna delle limitazioni a causa dell’emergenza Covid che ci vedrà tutti in zona rossa. Nonostante questo non mancheranno le occasioni per poter dedicare i nostri migliori auguri di una serena Pasqua 2021 alle persone a noi distanti. E quale metodo migliore se non l’invio di una frase, magari scritta da un autore celebre, che possa spingere alla raccolta ed alla riflessione in questa domenica così importante per i fedeli e non solo?

STORIA DI PASQUA/ "Adelina, il dono di battezzarti quando il respiratore non bastava"

In questa giornata particolarmente sentita e pregna di significato sul piano spirituale, in cui si evoca la Risurrezione di Gesù, vediamo quali sono i migliori auguri da inviare su Facebook, Instagram e Whatsapp alle persone care, siano esse amici o parenti.

Chi vorrà vivere la Santa Pasqua all’insegna della spiritualità e dei valori della tradizione, potrà basare i propri messaggi di auguri su frasi tratte dai grandi pontefici che hanno segnato la storia della Chiesa, a partire da Papa Giovanni Paolo II: “In questo mattino di Pasqua, come vorremmo che ogni uomo e ogni donna accogliessero la luce di Cristo che dirada le tenebre ed inaugura il trionfo della vita sulla morte! Fratelli e sorelle di tutta la terra, benedite con noi “questo giorno che ha fatto il Signore”. Cristo è risorto, alleluia!”. Bellissima anche la frase di Madre Teresa di Calcutta: “Cristo è risorto. Egli è la pietra angolare. Già allora si tentò di rigettarlo e di sopraffarlo con la vigilata e sigillata pietra del sepolcro. Ma quella pietra fu ribaltata. Cristo è risorto. Non respingete Cristo, voi che costruite il mondo umano”.

SCUOLA/ “Dalla Dad danni neuronali irreversibili e gravi effetti sull’apprendimento”

AUGURI BUONA PASQUA 2021: LE FILASTROCCHE PIÙ BELLE DA DEDICARE AI PICCINI

In occasione della giornata di Pasqua 2021 però, non possono mancare gli auguri più ironici a base di uova colorate, coniglietti e tanta allegria, malgrado il periodo non semplice. Ecco allora che se vogliamo augurare Buona Pasqua in modo originale ai più piccoli, possiamo ad esempio prendere in prestito alcune delle filastrocche pasquali più belle. Il sito Cartoline.net propone alcune delle frasi in rima più belle, tra cui questa carrellata che vi proponiamo: “Pasqua, pasquarella salta allegra e salta contenta. Sente il suono delle campane lei si sveglia e le vede dorate”. Un’altra simpaticissima filastrocca con protagonista coniglietto recita invece: “Esce saltando da un ovetto, un grazioso coniglietto con il muso un po’ imbrattato di gustoso cioccolato e saltando un pò qua e là Buona Pasqua ti dirà!”. Non poteva mancare, infine, una filastrocca a tema incentrata sul golosissimo simbolo della Pasqua, l’uovo di cioccolato: “Questo messaggio è assai speciale: è un uovo di Pasqua virtuale! Chiudi gli occhi, esprimi un desiderio. Solo se lo farai, una sorpresa gigante riceverai”.

TEMPO DI PASQUA/ L'ex Prima linea: la morte è vinta, ma noi siamo pronti al perdono?

© RIPRODUZIONE RISERVATA