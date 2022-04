Auguri Buona Pasqua 2022/ Frasi di pace, serenità e divertenti “I valori più alti…”

Buona Pasqua 2022, frasi di auguri di gioia e serenità

Una settimana soltanto e sarà il momento di mandare i messaggi di auguri di Buona Pasqua 2022 ad amici e parenti: la festività, infatti, quest’anno si celebra domenica 17 aprile. Andiamo dunque a vedere quali sono le frasi migliori per questa occasione, da inviare via social o tramite le app di messaggistica come WhatsApp. I pensieri sono di pace, gioia e serenità, ma c’è anche qualche spunto divertente e ironico che riuscirà certamente a strappare un sorriso a tutti i tuoi cari.

Iniziamo, però, con quelle frasi di auguri Buona Pasqua 2022, adatte a chiunque possa essere il destinatario di un messaggio di felicità. “Possa tu trovare il rinnovamento di speranza, salute, amore e dello spirito di Dio. Buona Pasqua a te e alla tua adorabile famiglia!” oppure “La Pasqua è conosciuta come un giorno di rinnovamento. Possa portarti nuove speranze e ragioni per essere felice. Buona Pasqua!” E ancora: “Ti auguro di passare una meravigliosa Pasqua circondata da coloro che ami di più. Tanti auguri!”. Per i più golosi, invece: “Goditi tutto il cioccolato e tutte le prelibatezze che accompagnano questa festa… Buona Pasqua!”.

Frasi divertenti di auguri di Buona Pasqua 2022

Adesso, invece, passiamo alla carrellata di auguri di Buona Pasqua 2022 divertenti e ironici. Le frasi capaci di fare sorridere amici e parenti che si trovano su Internet sono tantissime, potreste quindi usarle per condividerle in questo giorno così speciale. “Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna, dietro un grande uovo ci sono io con i miei auguri pasquali per te”. E ancora: “Che questa Pasqua mi faccia apprezzare le cose semplici… No, meglio dal prossimo anno! Papà, mi compri quella macchina che mi piace tanto? Nel frattempo, tanti auguri!”.

Un aforisma, invece, a tema regali: “La vita è come una sorpresa dell’uovo di Pasqua: ti aspetti una serie di meraviglie e ti arrivano solo portachiavi”. Infine, per coloro che non riescono a rinunciare alle abbuffate auguri di Buona Pasqua 2022 in tema: “In queste festività si riscoprono i valori più alti: colesterolo, glicemia e transaminasi!”.











