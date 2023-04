Auguri buona Pasqua 2023/ “Amate come non avete mai fatto nel giorno di Gesù risorto”

Auguri buona Pasqua 2023: le idee da postare su Instagram e Facebook

Il conto alla rovescia è finito. È arrivato finalmente il momento di fare ad amici e parenti gli auguri di buona Pasqua 2023, inviandoli su Whatsapp e Telegram oppure pubblicandoli sui social network come Facebook, Instagram e Twitter. La festività che celebra la resurrezione di Cristo infatti cade proprio quest’oggi, domenica 9 aprile. È dunque ora di sfoderare le proprie frasi, i propri pensieri e i migliori aforismi per l’occasione.

Essendo una festività profondamente religiosa, le frasi di auguri di buona Pasqua 2023 non possono che essere a tema. A tal proposito, quali aforismi sono migliori di quelli firmati dai principali esponenti della Chiesa, attuali o del passato. Tra questi non può mancare ovviamente Papa Francesco. “Cristo è morto e risorto una volta per sempre e per tutti, ma la forza della Risurrezione, questo passaggio dalla schiavitù del male alla libertà del bene, deve attuarsi in ogni tempo, negli spazi concreti della nostra esistenza, nella nostra vita di ogni giorno”, dice il Pontefice. E ancora: “Il Signore risorto, vincitore del peccato e della morte, sia di sostegno a tutti, specie ai più deboli e bisognosi”.

Auguri buona Pasqua 2023: le migliori frasi religiose

Andando avanti con la rassegna delle migliori frasi di auguri di buona Pasqua 2023 a tema religioso, non possiamo non citare Madre Teresa di Calcutta. “La gente è affamata d’amore perché siamo troppo indaffarati. Aprite i vostri cuori oggi, nel giorno del Signore risorto, e amate come non avete mai fatto”, diceva. E ancora: “È necessaria l’infelicità per capire la gioia, il dubbio per capire la verità. La morte per comprendere la vita. Perciò affronta e abbraccia la tristezza quando viene”.

Gli aforismi però non sono finiti. “La vittoria di Cristo sulla morte è sicurezza di trionfo sugli ostacoli che si sovrappongono agli sforzi umani per la difesa della giustizia, della libertà e della pace”, questo è ciò che affermava Papa Giovanni XXIII. E da Papa Benedetto XVI: “L’annuncio della risurrezione del Signore illumina le zone buie del mondo in cui viviamo”.

