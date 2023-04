Auguri Buona Pasqua 2023/ Frasi per parenti e amici: da Papa Francesco a Lutero…

Auguri Buona Pasqua 2023: una frase di Papa Francesco…

Il giorno di Pasqua è tra i più importanti per i cristiani, una ricorrenza per commemorare la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, avvenuta il terzo giorno della sua sepoltura dopo la sua crocifissione da parte dei Romani. Una giornata da ricordare, una gioia da condividere anche con parenti e amici: cosa c’è di un meglio di alcune belle frasi di auguri di Buona Pasqua 2023?

Tante, tantissime persone in questi minuti sono con il telefono in mano per mandare un pensiero ai propri cari, proviamo a darvi qualche consiglio “tradizionale”, ma non solo. Partiamo per i nostri auguri di Buona Pasqua 2023 con una frase di Papa Francesco: “La Pasqua è la festa più importante della nostra fede, perché è la festa della nostra salvezza, la festa dell’amore di Dio per noi che celebra un grande unico mistero: la morte e la risurrezione del Signore Gesù”. Sempre del pontefice argentino: “Con Gesù Cristo che è risorto l’amore ha sconfitto l’odio, la vita ha vinto la morte, la luce ha scacciato le tenebre”.

Auguri Buona Pasqua 2023: le migliori frasi, da Lutero a Caramagna

Per fare gli auguri di Buona Pasqua 2023 vi proponiamo anche questa frase di Martin Lutero: “Il Nostro Signore ha scritto la promessa della Risurrezione, non solo nei libri, ma in ogni foglia di primavera”. Questo, invece, un aforisma di Fabrizio Caramagna: “Che la pasqua ci insegni a entrare nel fiore della primavera, a rinnovarci, ad accogliere più che giudicare, a covare un uovo di luce dentro la nostra anima.”.

Ma c’è anche chi preferisce utilizzare per i propri auguri di Buona Pasqua 2023 qualche frase simpatica e divertente, in particolare sui social network e su Whatsapp, ecco una carrellata con qualche proposta: “La vita è come una sorpresa dell’uovo di Pasqua: ti aspetti una serie di meraviglie e ti arrivano solo portachiavi”, “C’era una volta un gallo che a Pasqua vide le uova tutte colorate. Allora andò dal pavone e lo ammazzò”, “Se vi sembrano brutte le sorprese nell’uovo di Pasqua, è perché non avete mai guardato dentro al whatsapp del vostro fidanzato”.

