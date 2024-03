Auguri buona Pasqua 2024, frasi/ “La pace regni nel cuore di tutti noi, l’amore sia il valore più importante”

Ormai poche ore e sarà il momento di inviare le frasi di auguri di Buona Pasqua 2024 ad amici e parenti. Le modalità sono infinite: dalla pubblicazione di un post sui social network come Facebook e Instagram all’invio di messaggi sulle piattaforme come Whatsapp e Telegram. Insomma, non ci si può in alcun modo tirare indietro. È per questo motivo che abbiamo pensato di proporvi alcuni pensieri ad hoc.

È importante innanzitutto risalire a quella che è la vera essenze di questa importane festività religiosa. Quale miglior modo di fare gli auguri di Buona Pasqua 2024 se non con una frase di Papa Giovanni Paolo II? “La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro. L’amore sia il valore più importante per la tua Pasqua”, diceva. Uno simile è stato pronunciato di recente anche da Papa Francesco: “Gesù Cristo è risorto! L’amore ha sconfitto l’odio, la vita ha vinto la morte, la luce ha scacciato le tenebre!”.

AUGURI BUONA PASQUA 2024, LE FRASI RELIGIOSE E NON

Le frasi di auguri di Buona Pasqua 2024 da inviare però non sono certamente soltanto religiose. “Spero che la tua Pasqua sia più dolce delle uova di cioccolato e più divertente di una caccia al tesoro”, eccone una simpatica. E ancora, tra i più classici per le famiglie: “Che questa Pasqua porti con sé la gioia di stare insieme e la felicità di condividere momenti preziosi con gli amici e la famiglia. Auguri!”. Infine: “Pasqua è rinascere, quindi ripartire. Il modo migliore è farlo da se stessi. Auguro a tutti nuovi inizi e tanta serenità”.

Non può mancare anche una poesia a tema: “L’incanto della Pasqua, / trepido uovo d’amore / covato nella notte, / che nelle prime luci del mattino / schiude il mistero della rinascita”, questa ad esempio è a firma di Fabrizio Caramagna.











