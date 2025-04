FRASI AUGURI BUONA PASQUA 2025: LA COLOMBA, L’UOVO E GLI AUSPICI

Frasi, riflessioni, preghiere: sono tante le parole e i modi diversi con cui fare gli auguri Buona Pasqua 2025 oggi e per domani Buona Pasquetta 2025. Visto che c’è l’imbarazzo della scelta, anche perché si possono fare auguri diversi in base ai toni che si vogliono usare e ai destinatari, vogliamo accompagnarvi in questa scelta.

Visto che parlavamo di toni diversi, ci sono anche frasi ironiche come questa: “Non capisco chi dice che sono troppo grande per l’uovo di Pasqua… Mica devo starci dentro!”. Ma c’è chi preferisce soffermarsi sul significato di questa giornata: “Tanti auguri per una Pasqua felice e luminosa, piena di quell’amore che tutti desideriamo”.

FRASI AUGURI BUONA PASQUA 2025 E PER IL LUNEDÌ DELL’ANGELO

Tra le scelte che potete fare può esserci anche quella di fare una sola volta gli auguri Buona Pasqua 2025 e Buona Pasquetta, quindi con un unico messaggio. Ci sono poi delle frasi che potete usare in entrambe le occasioni: “Che sia un giorno di sole, non tanto fuori ma dentro di te, che i sorrisi siano fonte di luce, e che l’amicizia e i gesti condivisi, si trasformino in una carica di energia durevole”, poi a fine messaggio potete aggiungere gli auguri Buona Pasqua 2025 o Buona Pasquetta 2025, in base alla vostra scelta.

Potreste poi farvi promotori di preghiere per spingere amici e parenti a una riflessione anche religiosa con gli auguri Buona Pasqua 2025: “Il Cristo Risorto possa donare al tuo cuore pace e forza per proseguire il cammino verso un domani sempre migliore”. Per quanto riguarda la giornata di domani potete puntare sul tema del lavoro, ad esempio sul fatto che la Pasquetta, cadendo sempre di lunedì, di fatto fa cominciare la settimana a livello professionale sempre di martedì.

FRASI PER LA PASQUETTA 2025 (NON SOLO SULLA PIOGGIA)

Abbiamo pensato anche a una selezione di frasi di auguri per la Pasquetta 2025, in modo tale da avere le idee già chiare in vista dei messaggi da mandare domani ad amici e parenti. Possiamo cominciare con versioni semplici ed efficaci: “Ti auguro una indimenticabile Pasquetta al fianco delle persone a te care”, ma non possono mancare anche proposte ironiche su questa giornata. “Buongiorno di Pasquetta e speriamo che non piova!” e “Forti perturbazioni in arrivo nel primo pomeriggio: piove cibo. Buona Pasquetta” richiamano alla pioggia che solitamente caratterizza questa giornata.

Abbiamo anche una frase in rima: “Per Pasquetta usa la ricetta della tradizione: amicizia e allegria con una spolverata di euforia per passare una giornata in armonia”. Ma qualcuno può cogliere l’occasione per fare degli auguri colmi di gratitudine, quindi ringraziando coloro che vi sono stati vicini in passato, chi fa parte del vostro presente e chi avrò il coraggio e il desiderio di stare al vostro fianco anche in futuro. Infine, una proposta religiosa, visto che parliamo del Lunedì dell’Angelo: “Ti auguro che la giornata di oggi sia serena e piena di amore. Che la gioia del Signore ti accompagni anche nel Lunedì dell’Angelo!”.