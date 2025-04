Parte la nostra consueta corsa verso la Resurrezione e in questa domenica 13 aprile 2025 – l’ultima utile prima di arrivare effettivamente alla celebrazione pasquale – noi de ilSussidiario.net iniziamo a proporvi una primissima (almeno per quest’anno!) carrellata di frasi di auguri buona Pasqua 2025 che ci accompagneranno da qui al prossimo 20 aprile con una cadenza giornaliera che vi tornerà certamente utile nel caso in cui vogliate trovare i migliori spunti per i messaggi da inviare ai vostri amici e parenti!

Ovviamente tutte le frasi di auguri buona Pasqua 2025 che vi andremo a proporre – sia oggi che nei prossimi giorni – potrete tranquillamente copiarle ed incollarle nei vostri messaggi (semplicemente selezionandole e cliccando sugli appositi pulsanti di ‘copia’ e ‘incolla’), oppure anche per condividerle sui social e raggiungere rapidamente tutti i vostri follower; mentre prima di procedere alla prima carrellata di auguri buona Pasqua 2025 vi ricordiamo anche che tra queste pagine – per esempio cliccando qui, oppure anche qui e qui – troverete tantissimi altri articoli simili pubblicati negli anni passati!

CANZONI E POESIE DA CUI TRARRE DELLE FRASI DI AUGURI BUONA PASQUA 2025: I NOSTRI CONSIGLI

Venendo ora alla ragione per cui siete arrivati su questa pagina, nel suggerirvi le prime frasi di auguri buona Pasqua di questo 2025 vogliamo lasciarvi prima di tutto un paio di consigli per cercare i vostri personalissimi spunti: come spesso ricordiamo per le festività, degli ottimi spunti potreste certamente trovarli nella folta e ricca collezione musicale degli ultimi decenni, rivolgervi – per esempio – a testi come ‘Easter Parade‘ di Bing Crosby, oppure anche ‘East at Easter‘ dei più famosi Simple Minds; senza dimenticare l’italianissima ‘Il testamento di Tito‘ di Fabrizio De André.

Oltre alla musica, per i vostri auguri buona Pasqua 2025 potreste anche addentrarvi nell’altrettanto – se non addirittura di più – folta collezione di poesie e poemi letterari: alcuni famosissimi esempi possono certamente essere ‘Pasqua‘ di Guido Gozzano, oppure ‘Dall’uovo di Pasqua‘ di Gianni Rodari; ma anche Andrea Zanzotto con la sua bellissima ‘Elegia Pasquale‘ potrebbe fornirvi alcuni spunti utili, assieme – ed è l’ultimo di oggi – a ‘Il Pettirosso‘ di Enrico Pea.