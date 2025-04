Ci siamo, siamo entrati nell’ultima decade che ci separa prima della Pasqua 2025. Il prossimo 20 aprile si festeggerà la resurrezione di Cristo di conseguenza saranno tantissimi coloro che si scambieranno gli auguri, con frasi a tema. Noi abbiamo provato a raccoglierne qualcuna a tema su questa pagina, giusto per non arrivare impreparati in vista del grande giorno, anche perchè la mattina del 20 aprile saranno moltissimi che invieranno il classico buongiorno su WhatsApp a tema Pasqua 2025, e che nel contempo pubblicheranno un post sui propri canali social, a cominciare da Facebook, uno dei più gettonati quando si tratta di pubblicare gli auguri, di qualsiasi tipo si tratti.

C’è chi poi allegherà le proprie frasi per Pasqua 2025 magari ad un regalo, come ad esempio uno splendido uovo di cioccolato, senza dimenticarsi ovviamente degli auguri fatti di persona e in quel caso si potrebbe pensare di imparare prima a memoria una frase speciale da dedicare ad una persona altrettanto speciale.

FRASI AUGURI BUONA PASQUA 2025: “GODETEVI QUESTA GIORNATA…”

Dopo questa doverosa premessa vediamo qualche esempio di frase di auguri per una buona Pasqua 2025, a cominciare da qualche primo esempio molto semplice e concreto, come: “Buona Pasqua 2025 a tutti, godetevi questa giornata speciale in compagnia dei vostri cari e delle persone per voi pi speciali”. C’è poi lo sbrigativo: “Andiamo dritti al punto. Buona Pasqua!”.

Ovviamente non possono mancare gli auguri a tema religioso, tenendo conto che quella di oggi è la giornata più significativa per la Chiesa, la resurrezione di Cristo: “Questo è il giorno della rinascita del Signore. Rallegriamoci ed esultiamo, ma sopratutto diffondiamo un messaggio di amore e speranza in questo giorno di Pasqua”. Continuiamo con questo esempio: “Vorrei che potessimo stare insieme in questo giorno santo. Buona Pasqua”, ma anche un semplice: “Che la tua giornata sia piena di speranza e luce. Tanti auguri di buona Pasqua 2025”.

FRASI AUGURI BUONA PASQUA 2025: “ALZATEVI E SPLENDETE…”

Il giorno di Pasqua potrebbe essere anche quello della rinascita, nel vero senso del termine, magari un nuovo inizio, e in quel caso potremmo pensare a queste parole: “Alzatevi e splendete: è il giorno giusto per celebrare i nuovi inizi!”. C’è poi questa frase che invece potremmo dedicare ad un bambino, meglio se allegata ad un bell’uovo di Pasqua di cioccolato: “Un uccellino mi ha detto di augurarti una buona Pasqua. Ti voglio tanto bene!”.

Ci aggiungiamo anche: “Rallegrati, oggi è Pasqua, tanti auguri caro mio”, ma anche un “La fede rende tutto possibile, soprattutto in questo giorno speciale: tanti auguri di buona Pasqua”. Concludiamo con un paio di citazioni, come questa simpatica di Evan Esar: “La Pasqua è l’unico momento in cui è perfettamente sicuro mettere tutte le uova nello stesso paniere”, e quella di Richelle E. Goodrich, secondo cui con l’avvento della Pasqua può iniziare realmente anche la Primavera. “La Pasqua è il primo assaggio di primavera per l’anima”.