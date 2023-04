Auguri buona Pasqua e Pasquetta 2023/ Le frasi più belle, “che Dio ci dia la serenità…”

Auguri di Buona Pasqua e Pasquetta 2023, che pensieri inviare con WhatsApp?

Tanti auguri di buona Pasqua e Pasquetta 2023! Siete pronti a essere sommersi di auguri e di frasi a cui rispondere? Nel caso abbiate paura di non avere un repertorio abbastanza vasto, permetteteci di darvi una mano a cercare proprio quella citazione perfetta da inviare agli amici e alle amiche, ai parenti e, perché no, anche ai colleghi di lavoro oppure alle persone con le quali avete meno confidenza. Che vogliate spedirle tramite messaggio su WhatsApp oppure postarle sui social, ecco la nostra selezione di frasi e pensieri perfetti di auguri di Buona Pasqua 2023 per queste dolci feste!

Iniziamo a vedere le prime frasi di auguri di buona Pasqua e Pasquetta 2023 che abbiamo selezionato per voi: “Il lunedì dell’Angelo lo dedico a te. Sei la mia guida, il mio amore e il mio punto di riferimento”, “Pasqua con i tuoi, Pasquetta col K-way.”; “Finalmente un Lunedì di cui non ci possiamo lamentare… Buona Pasquetta!”; “Ti auguro un lunedì dell’Angelo felice e spensierato. Che la gioia del Signore sia con te anche in questo nuovo giorno di festa!”; “Con l’augurio che la gioia della speranza esaudita continui anche negli altri giorni dell’anno, buona Pasqua e tanti auguri di cuore!”; “E anche questa Pasquetta è arrivata. Che Dio ci dia la forza di non arrenderci mai e la serenità di cui abbiamo tutti bisogno. Buon Lunedì dell’Angelo!”

Buona Pasqua e Pasquetta 2023, frasi di auguri: “è la festa dell’allegria!”

Non fermiamoci qui con gli auguri di buona Pasqua e Pasquetta 2023, perché siamo solo agli inizi della nostra carrellata di frasi, alcune divertenti e ironiche mentre altre più profonde e sentite, perfette da inviare per esempio ai parenti più lontani con cui non si hanno molto contatti durante l’anno, ma a cui si ama dedicare un pensiero a ogni festività. Continuiamo allora a vedere insieme qualche altra bella frase: “Questa giornata ci porta il dolce profumo della primavera. Un’aria nuova piena di luce e nuova speranza da coltivare nei nostri cuori. Buona Pasqua e buona Pasquetta!”; “La Pasqua è la festa dell’allegria, la natura si risveglia e anche noi ritroviamo entusiasmo ed energia”; “Pasqua è la festa perfetta: gioia dell’animo e bontà del cioccolato vanno a braccetto”.

Ancora non ne avete abbastanza? Vediamo ancora qualche spunto di auguri di Buona Pasqua e Pasquetta 2023 speciale! “Buona Pasqua! Le giornate si allungano, la Primavera ritorna e anche per te arriva un tempo di allegria!”; “Pasqua è una festa speciale: l’unico giorno in cui puoi rimpinzarti di cioccolata senza sentirti in colpa”; “Tanti auguri per una Pasqua bellissima, con la famiglia o con chi vuoi tu!”.











