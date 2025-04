Manca poco più di una settimana alle festività pasquale e visto che il tempo inizia a farsi stretto, è decisamente arrivato il momento per noi di aprire la nostra consueta caccia alle migliori frasi di auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 che ci accompagneranno instancabilmente da qui a lunedì 21 aprile fornendo a voi carissimi ed affezionati lettori una ricchissima e lunga selezione di spunti sempre originali dai quali potrete scegliere ed estrarre le frasi di auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 che più preferite per renderle messaggi da inviare tra domenica 20 e lunedì 21 ad amici e parenti!

Prima di entrare nel vivo delle primissime frasi di auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 vogliamo – però – però ricordarvi un paio di cose utili: la prima riguarda il fatto che questo articolo è solamente all’inizio e continuerà a ricevere aggiornamenti nelle prossime ore con tantissimi altri consigli meticolosamente scelti da noi de ilSussidiario.net; mentre la seconda è relativa al fatto – e lo accennavamo già prima – che tra domani, domenica, lunedì e così via fino al giorno di Pasqua troverete sempre tra queste righe tantissimi altri articoli simili dedicati anche al Giovedì, al Venerdì e al Sabato Santo!

LE MIGLIORI FRASI DI AUGURI BUONA PASQUA E PASQUETTA 2025: TRA MUSICA E POESIA, I NOSTRI CONSIGLI

Ma visto che certamente siete capitati qui per una ragione ed una soltanto, vale la pena dichiarare aperta la nostra caccia ai migliori auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 partendo in questo venerdì 11 aprile con alcuni ottimi consigli su come potreste trovare personalmente delle frasi originali: d’altronde il tempo che ci separa dalla Pasqua è ancora tanto e visto che si avvicina il fine settimana potreste ritagliarvi un po’ di tempo per questa divertente ed originale attività, scegliendo le citazioni che più preferite!

Da un lato – infatti – qualche ottima frase di auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 potreste sicuramente ricavarla dalla letteratura con alcune famosissime (e bellissime) poesie come ‘Primavera 1938‘ di Bertolt Brecht, oppure ‘Pasqua‘ di Ada Negri e – tra le tante – ‘Ho sentito il battito del tuo cuore‘ di Madre Teresa di Calcutta; mentre dall’altro altrettanti spunti sugli auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 arrivano anche dalla musica con famosissime opere come ‘Easter?‘ dei Jefferson Airplane, ‘Scalo a Grado‘ del grandissimo Franco Battiato o ‘He’s alive‘ di Dolly Parton: buon divertimento!