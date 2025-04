Pronti ad un nuovo viaggio tra le migliori frasi per i vostri auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025? Speriamo che la risposta sia affermativa perché mentre ci prepariamo ad entrare nel vivo delle celebrazioni della Settimana Santa – solamente domani, infatti, sarà il primo giorno del Triduo pasquale con il Giovedì Santo che ci condurrà direttamente alla Pasqua – noi de ilSussidiario.net abbiamo preparato un’altra bellissima serie di auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 pronti per tutti voi carissimi lettori che siete alla ricerca di frasi per i vostri messaggi su WhatsApp!

Prima di passare agli effettivi consigli veri e propri sugli auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 di oggi – ovvero mercoledì 16 aprile -, vi ricordiamo che se ne trovaste qualcuno di vostro gradimento vi basterà selezionarlo e cliccare su ‘copia’ (oppure sulla combinazione di tasti Ctrl+C se foste da computer) per poi incollarlo direttamente nella chat del vostro destinatario, o anche in una nota sul cellulare che diventerà una sorta collezione di spunti da inviare tutti domenica 20 o lunedì 21 aprile!

AUGURI BUONA PASQUA E PASQUETTA 2025: CANZONI, POESIE E FILASTROCCHE PER I VOSTRI MESSAGGI

Superati i consueti preamboli, vi ricordiamo anche che se le frasi di auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 qui riportate non dovessero piacervi, ne troverete tantissime altre nei tanti articoli simili che abbiamo già pubblicato e curato meticolosamente negli ultimi giorni nei quali sicuramente ci sarà qualcosa di vostro gradimento; ma visto che siete arrivati a questo punto permetteteci di suggerirvi subito due canzoni come ‘Watermelon In Easter Hay‘ di Frank Zappa e ‘Easter Song‘ di Keith Green dalle quali potrete trarre qualche ottimo spunto per i vostri messaggini!

Similmente – visto che crediamo negli auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 che siano originali e non riciclati da mille altre articoli -, numerosi bellissimi spunti li potreste trovare dal mondo delle poesie e della letteratura classica e recente: alcuni esempi dovrebbero certamente includere il componimento intitolato ‘Il Cristo (Pasqua 1971)‘ scritto da Amelia Rosselli, oppure ‘Alleluja‘ scritto da Angiolo Silvio Novaro ed anche – tra le decine disponibili – ‘Dall’uovo di Pasqua‘ di Maria Loretta Giraldo.