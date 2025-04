Nel secondo giorno della Settimana Santa – che ovviamente è quello odierno, martedì 15 aprile – non possiamo che proseguire nella nostra sempre lunga ed apprezzata caccia alle migliori frasi per i vostri auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 dato che mancano sempre meno giorni per l’attesissimo invio tra domenica 20 e lunedì 21 che ci porteranno a celebrare quella che possiamo tranquillamente definire la più importante festività della fede cristiana: le possibili proposte per gli auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 sono tantissime, ma prima di procedere alla scoperta di quelle scelte da noi oggi occorre fare una doverosa precisazione!

Se foste alla ricerca di frasi per gli auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 – e siamo certi che lo siate, altrimenti ovviamente non sareste capitati tra queste righe -, infatti, sappiate che potete trovarne decine e decine già pubblicate tra queste stesse pagine nel corso delle ultime giornate: il consiglio è di recuperare tutti i vari articolo – e per esempio cliccando qui ne troverete uno, e cliccando qui un altro simile – in modo da avere numerose frasi pronte per rendere i vostri vari messaggi ad amici e parenti differenti tra loro ed originalissimi!

AUGURI BUONA PASQUA E PASQUETTA 2025: I MIGLIORI SPUNTI IN VERSI PER I VOSTRI MESSAGGI

Premesse a parte, visto che l’obbiettivo di questo articolo – ovviamente – è quello di lasciarvi delle nuove proposte sugli auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 vale la pena addentrarci nell’odierna scoperta degli spunti che abbiamo meticolosamente selezionato per voi, partendo dalla poesia ‘Easter‘ di Katharine Tynan e dal verso – tra gli altri che vi invitiamo a recuperare – nel quale ricorda che “la Morte, la grande Morte è morta,/ e la Vita oggi regna al suo posto“.

“Le finestre batto e dico – scrisse, invece, Ada Negri nella sua ‘Pasqua di Resurrezione‘ che contiene altri ottimi spunti per le vostre frasi di auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 – ‘Aprite: Cristo è risorto e germinan le vite nove e ritorna con l’April l’amore’“; mentre tra i tantissimi altri componimenti poetici che nascondono spunti e proposte pronti al vostro servizi, ve ne citiamo anche altri due: da un lato ‘Pasqua‘ di David Maria Turoldo e dall’altro lato ‘Mio fiume anche tu‘ del famosissimo Giuseppe Ungaretti.