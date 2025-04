Proseguiamo – in questa giornata di venerdì 18 aprile – con la nostra ormai quotidiana caccia alla migliori frasi di auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 che ci sta accompagnando ormai da diversi giorni a questa parte con decine e decine di frasi che sono già prontissime per tutti voi cari lettori che tra domenica e lunedì potrete trasformarle in messaggi da inviare su WhatsApp ai vostri amici, ai vostri parenti, ma anche a tutti i colleghi di lavoro o sul gruppo di mamme e papà della scuola dei vostri figli: insomma – senza paletti di alcun tipo – gli auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 potrete usarli come meglio credete lasciandovi guidare dalla vostra immaginazione!

AUGURI BUON VENERDÌ SANTO DI PASQUA 2025/ Frasi: “Che tu possa trovare conforto nella preghiera”

Visto che certamente se siete finiti qui è perché cercate i nostri spunti sugli auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025, vogliamo entrare subito nel vivo con i nostri consigli: oggi, infatti, vi vogliamo suggerire di rivolgervi (per esempio) alle tantissime frasi pronunciate dai Papi nel corso degli anni che daranno ai vostri messaggi una chiave chiaramente cristiana ottima per questa festa; ma anche a famosissime ed amatissime poesie come ‘La domenica dell’ulivo‘ estratta dalla raccolta ‘Myricae‘ di Giovanni Pascoli e ai testi di canzoni altrettanto famose come – tra le altre – ‘Il testamento di Tito‘ scritta dall’intramontabile De André!

Immagini auguri buon Giovedì Santo e Pasqua 2025/ Foto, GIF e disegni per i vostri messaggi

AUGURI BUONA PASQUA E PASQUETTA 2025: DOVE TROVARE FRASI, CITAZIONI E SPUNTI

Al contempo, visto che le possibili frasi di auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 sono – naturalmente – tantissime, vi ricordiamo anche che nelle prossime ore torneremo a suggerirvene altre di sempre fresche e nuove tra queste stesse righe; mentre nel frattempo vi invitiamo a fare un giro tra la nostre pagine (un consiglio: cliccate sulla casellina grigia con scritto ‘Auguri buona Pasqua’ che trovate qua sotto!) per recuperare tutti gli altri articoli pubblicati nei giorni scorsi e già pieni zeppi di spunti per i vostri messaggi tra i quali avrete letteralmente solo l’imbarazzo della scelta!