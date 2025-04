Siete in cerca di frasi, pensieri, citazioni e quant’altro da trasformare in auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025? Allora siete fortunati perché siete capitati – e certamente l’avrete capito dal titolo di questo articolo che vi ha spinti ad aprirlo – nel posto giusto con una nuova carrellata di spunti che noi de ilSussidiario.net abbiamo meticolosamente selezionato per tutti voi carissimi lettori e che diventano sempre più importanti man mano che si avvicinano alle giornate del 20 e del 21 aprile nelle quali – naturalmente – tutti questi auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 ci torneranno utilissimi per celebrare queste importanti festività con tutti i nostri amici e parenti!

Papa Francesco come sta, bollettino Vaticano 11 aprile 2025/ “Esami buoni. Riti di Pasqua? Dipende dal meteo”

Prima di passare al vivo effettivo di questo articolo, ricordiamo a tutti i più meticolosi tra voi carissimi lettori che se le frasi di auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 riportate in questo articolo non fossero (per qualsiasi ragione) di vostro gradimento, sia ieri che l’altro ieri abbiamo pubblicato due articoli identici a questo che potete facilmente recuperare cliccando sulle parole in arancione qua sopra; così come decine di altri articolo simili – come per esempio questo, oppure quest’altro – sono stati pubblicati anche l’anno scorso con centinaia e centinaia di spunti a vostra completa disposizione!

Auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025/ Frasi, citazioni, canzoni e poesie da inviare su WhatsApp

LE FRASI PER GLI AUGURI BUONA PASQUA E PASQUETTA 2025 TRATTE DALLE RIFLESSIONI DEI PONTEFICI

Fatte tutte le doverose premesse – ed aggiungendo che naturalmente anche domani torneremo con altre proposte -, possiamo passare subito alle frasi di auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 scelte oggi che vertono attorno alle parole dei papi che negli anni si sono susseguiti alla guida del Vaticano: un esempio arriva certamente dal celebratissimo Papa Giovanni Paolo II che in un’occasione durante il suo papato invitò tutti i fedeli all’ascolto a non abbandonarsi “alla disperazione“, ricordando che “siamo il popolo della Pasqua” e che “l’Alleluia è la nostra canzone“.

Quando è la Pasqua: tutte le date e quando finisce/ Calendario Settimana Santa e Pasquetta

Similmente, senza tornare troppo indietro con la mente fino agli anni di Wojtyla, altri spunti sugli auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 potrebbero facilmente arrivare dal lungo governo ecclesiastico dell’attuale pontefice Papa Francesco: un esempio è il suo invito a lasciare che la Pasqua “irradi pensieri, sguardi, atteggiamenti, gesti e parole” di tutti noi; oppure quando ha ricordato che il mistero della fede – al centro del periodo pasquale – è “capacità di stupore, di contemplazione, di ascoltare il silenzio e sentire il sussurro con cui Dio ci parla“.