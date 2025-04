È sabato 19 aprile e finalmente mancano solamente più 24 ore per celebrare le festività pasquali in compagnia di tutti i vostri amici e parenti, mentre si riduce anche il tempo per scegliere i vostri auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 che dovrete inviare nelle prossime ore e giornate a tutti coloro con i quali non siete riusciti ad organizzare un incontro nelle prossime ore: a voi cacciatori e ricercatori di auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 ci pensiamo noi de ilSussidiario.net che anche in questo penultimo giorno pro-pasquale siamo tornati a consigliarvi qualche bellissima frase – tra pensieri famosi, citazioni, canzoni e quant’altro – pronta a finire protagonista dei vostri messaggini!

AUGURI BUONA PASQUA E PASQUETTA 2025: LE MIGLIORI FRASI DI PAPA FRANCESCO

Prima di procedere è importante fare una doverosa precisazione perché questo articolo di auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 è solamente l’ultimo di moltissimi altri che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi: cercandoli (e vi lasciamo giusto un paio di link anche qui per comodità, come questo e quest’altro) vi troverete davanti a decine e decine di spunti che vi consigliamo di recuperare per scoprire tutte le proposte che abbiamo selezionato per voi e che siamo certi vi faranno fare veramente un figurone con tutte le persone che avranno la fortuna di riceverli!

Lasciandovi ora – infine – un paio di suggerimenti per i vostri auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 (ai quali ne seguiranno tanti altri nelle prossime ore, sempre tra queste righe!) vogliamo rivolgerci alle parole di Papa Francesco: in un’occasione – infatti – invitò i fedeli a “rompere le abitudini ripetitive, rinnovare la vostra vita, le vostre scelte e le vostre esistenze” in occasione della Pasqua; mentre in un’altra ricordò che si tratta della “festa più importante della nostra fede“, testimonianza diretta della “nostra salvezza” e un momento per rinnovare “l’amore per Dio” dopo che “Gesù Cristo (..) ha sconfitto l’odio e vinto la morte“.