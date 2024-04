Auguri buona Pasquetta 2024/ Frasi divertenti, “Natale con i tuoi, l’1 aprile con la pioggia”

PASQUETTA 2024 SOTTO LA PIOGGIA: FRASI D’AUGURI (IRONICHE) A TEMA

Ci addentriamo, dopo il lungo e ghiotto pranzo di Pasqua, nell’attesa Pasquetta, la giornata che più di tutte le altre 364 dell’anno è associata nell’immaginario collettivo ai primi soli primaverili che permettono di tirare fuori le griglie, le birre fresche e i propri amici di una vita! Eppure, la verità da anni ormai è ben diversa e a moltissimi tra voi (noi compresi) basterà guardare fuori dalla finestra per rendersi conto che, forse, la griglia dovrà rimanere coperta ancora quale giorno.

Comunque sia, però, grigliata o non grigliata, sole o pioggia che sia, è importante che in questa Pasquetta non ci si dimentichi, divertendosi con gli amici, di fare gli auguri ai propri parenti, oggi troppo esausti dal pranzo di ieri per festeggiare. E così, come si dice, di necessità virtù e per ridere e sdrammatizzare sulla ‘disgrazia’ del brutto tempo, nel cercare le frasi che voi lettori potrete usare come auguri (e che includiamo in questo articolo), abbiamo deciso proprio di sceglierle a tema pioggia, come per esempio: “Natale con i tuoi e Pasquetta con la pioggia“. Di contro, se fossimo dall’altra parte, ovvero tra coloro troppo stanchi per festeggiare all’aperto, potremo cercare di ridurre un po’ la tensione guardando al lato positivo: “Che sia un giorno di sole, non tanto fuori ma dentro di te. Che i sorrisi siano fonte di luce e che l’amicizia e i gesti condivisi si trasformino una carica di energia durevole. Buona Pasquetta!“.

FRASI SIMPATICHE SULLA PASQUETTA 2024 PER FRASI E MESSAGGI DI AUGURI!

Smettiamola, però, di pensare alla pioggia che cade forte in questa Pasquetta, e continuando a conservare quello spirito simpatico cui si accennava poco fa, continuiamo il nostro viaggio nelle frasi d’auguri con alcune che si adatteranno benissimo a chi oggi (volente o nolente) resterà a casa. “Pasquetta: molti avrebbero voluto concedersi la canonica gita fuori porta, ma hanno mangiato così tanto che non ci passano” è sicuramente un ottimo punto da cui partire; seguito dall’altrettanto simpatica “Adoro i picnic in famiglia fuori porta, l’unica seccatura sono tutte quelle briciole sullo zerbino“.

Ma le frasi di auguri ovviamente non finiscono qui, perché qualche anonimo sul web ha descritto la perfetta routine del giorno di Pasquetta (almeno per i tanti che oggi preferiscono riposare, con il pensiero fisso che il lavoro è sempre più vicino), che si potrebbe riutilizzare facilmente per gli auguri: “Apri porta, scendi scale, apri cassonetto, butta sacchetto dell’umido, sali scale, chiudi porta. Ecco la mia gita fuori porta!”. Prima di lasciarci ci teniamo a ricordare a tutti voi affezionati lettori che nelle prossime ore, tra una costina e un arrosticino, noi continueremo ad aggiornare questo articolo proponendovi nuove e sempre originali frasi che voi, comodamente, potrete copiare ad incollare per far diventare rapidamente dei messaggi di auguri di Pasquetta 2024 e terminiamo con un ultimo (divertente) spunto, che è anche un po’ un consiglio: “Per vivere al meglio questa giornata ricorda di non pesarti sulla bilancia. Tanti auguri di buona Pasquetta!”.











