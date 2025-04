E’ arrivata anche quest’anno il Lunedì dell’Angelo con i consueti auguri buona Pasquetta 2025 e di conseguenza abbiamo deciso di raccogliere per voi alcune delle frasi più belle, ovviamente a tema. In questo 21 aprile 2025, sono tanti coloro che si stanno scambiando fin dalle prime ore del mattino i messaggi di auguri buona Pasquetta 2025, molto probabilmente indaffarati mentre stanno organizzando questo giorno speciale.

C’è chi ad esempio passerà la giornata in famiglia, con una classica grigliata, divertimento e magari qualche gioco all’aperto, c’è invece chi ha deciso di passare la Pasquetta 2025 in qualche luogo di villeggiatura, approfittando della settimana di vacanza dei figli con questa lunghissima chiusura delle scuole. C’è invece chi passerà un giorno in casa, magari con qualche parente intimo, per festeggiare assieme in maniera sobria. Per tutti però il leit motiv sarà probabilmente una bella frase di auguri da inviare ai dei parenti lontani, a degli amici, a dei conoscenti ma anche a dei colleghi di lavoro.

AUGURI BUONA PASQUETTA 2025, L’IRONIA SUL BRUTTO TEMPO

Qualche esempio? Un classico riguarda il tempo, visto che tradizione vuole che tutti i giorni precedenti Pasquetta splenda il sole, ma quando arriva il Lunedì dell’Angelo appare il classico nuvolone di Fantozzi: “Ci sono due cose certe nel mondo, la morte e la pioggia il giorno di Pasquetta”. Forse non è sempre così ma negli ultimi anni in particolare, sono sempre state di più le pasquette piovose rispetto a quelle serene, di conseguenza si è un po’ diffusa questa tradizione del lunedì post Pasqua come sfortunato dal punto di vista meteorologico.

Ci sono ovviamente anche delle frasi di auguri buona Pasquetta 2025 più classiche, come ad esempio queste parole: “In questo Lunedì dell’Angelo 2025, vi auguro una buona giornata di Pasquetta a tutti, che possiate passarla serenamente circondata dai vostri cari e della persone che più amiate e buona Pasqua a tutti:”

AUGURI BUONA PASQUETTA 2025, LE FRASI SUL CIBO

Pasquetta 2025, come da tradizioni, significa anche tanto cibo, a cominciare dai quintali di costine che verranno bruciacchiati sulle griglie da nord a sud del Paese, e fra le frasi di auguri per una buona Pasquetta non poteva ovviamente mancare quella dedicata al cibo: “Buona Pasquetta 2025 a tutti! Oggi è il giorno della festa, del divertimento e della compagnia, ma è soprattutto il giorno del cibo: la dieta? Appuntamento a domani”.

Ovviamente ci si mette “a stecchetto” sempre il giorno successivo il grande evento, e proprio per questo saranno moltissimi coloro che domani non vorranno toccare cibo o magari scenderanno in strada per una corsetta di prima mattina, o ancora, si fionderanno in palestra appena aperte. Chiudiamo con auguri buona Pasquetta 2025 ad un partner che si trova lontano per svariati motivi, magari per lavoro: “Buona Pasquetta amore mio, mi manchi tanto, soprattutto in questo giorno di festa, ti amo”. Parole semplici ma siamo certi che faranno felice chi le riceverà.