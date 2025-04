PER I RITARDATARI IDEE PER AUGURI BUONA PASQUETTA 2025 DI PAPA FRANCESCO

Per tutti i (per così dire) ‘ritardatari’ tra voi carissimi lettori che sono ancora alla ricerca di qualche frase per gli auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 da inviare tra oggi e domani, torniamo ad aggiornare questo articolo con qualche bellissimo spunto tra cui – entrando subito nel vivo delle proposte – la simpatica frase “Ciao caro amico, tra la forma fisica e l’uovo di Pasqua, cosa preferisci? E precisamente, quello al latte o quello fondente?”.

Similmente, un altro ottimo spunto – sempre sulla linea di quelli divertenti – per i vostri auguri buona Pasquetta 2025 potrebbe essere: “Non si è mai troppo grandi per l’uovo di Pasqua e non si è mai troppo grandi per la sorpresa, ma non si è mai neppure troppo grandi per rimanerci male per il solito portachiavi o braccialetto che finirà nella spazzatura”; seguito da una proposta un pochino più seria che ci rimanda alle parole di Papa Francesco che proprio oggi è morto ed è tornato alla Casa del Padre: “Con il nostro atteggiamento, con la nostra testimonianza, con la nostra vita, diciamo con tutta la nostra anima: Gesù è risorto”.

IMMAGINI AUGURI PASQUETTA 2025: ALCUNE PROPOSTE

Mentre passano le ore di questa attesissime e sempre sentitissima festività pasquale, noi torniamo a lasciarvi qualche bellissima e coloratissima immagine auguri buona Pasquetta 2025 da inviare proprio in queste ore a tutti i vostri amici e parenti per celebrare e ricordare tutti assieme l’importantissimo momento della Resurrezione di Gesù Cristo: non a caso tra le immagini auguri buona Pasquetta 2025 che troverete nelle prossime righe, rievocheremo proprio il vero senso di questa festività; ma non mancheranno neppure gli spunti per tutti voi che – per qualche ragione – potreste preferite delle foto o dei disegni un pochino più generici.

Prima di addentrarci nei nuovi spunti per le immagini auguri buona Pasqua e Pasquetta 2025 – però – non manchiamo nuovamente di ricordarvi che a foto, disegni, video e GIF potreste sempre anche allegare qualche ottima frase che renda i vostri messaggini più preziosi ed originali: se aveste bisogno di consigli, vi invitiamo a controllare l’apposito articolo di citazioni e frasi che stiamo continuando ad aggiornare da tutta la giornata; oppure anche uno dei tantissimi altri simili già pubblicati nei giorni scorsi!

