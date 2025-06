Auguri buona Seconda Prova Maturità 2025: scopriamo nuove frasi di auguri per questo importante secondo step dell'esame di stato

Superata la prima prova della maturità 2025, è tempo di iniziare il secondo step, la seconda prova. Per l’occasione abbiamo selezionato per voi alcune frasi di auguri perfette per questo importante percorso che stanno vivendo i nostri studenti maturandi, a cominciare da questo pensiero classico di Paulo Coelho: “La maturità è il momento in cui ti rendi conto che la scuola non è solo un esame, ma una preparazione alla vita”. Proseguiamo con Seneca, uno dei papabili autori per la prova di latino: “Non temere l’esame, ma il non aver studiato abbastanza per affrontarlo”, parole quanto mai veritiere in questo momento.

Fra le citazioni più belle da trasformare in frasi di auguri per la seconda prova della maturità 2025, ci aggiungiamo anche queste parole di Roberto Benigni: “Alla maturità si impara che il voto è importante, ma la passione è ciò che conta davvero”. Continuiamo con Elena Ferrante secondo cui l’esame di maturità: “è la prima grande prova che ci insegna a gestire la paura e a trasformarla in coraggio”. Concludiamo con due grandi autori dell’epoca moderna, Umberto Eco e Dario Fo. Il primo disse: “L’esame di maturità segna il confine tra il mondo dell’infanzia e quello degli adulti”, mentre il secondo: “L’esame di maturità è un rito di passaggio che ti trasforma per sempre”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI BUONA SECONDA PROVA MATURITÀ 2025, FRASI, PENSIERI, CITAZIONI E CANZONI DA INVIARE OGGI

Prosegue rapidissima la corsa dell’esame di Stato e, dopo la Prima prova che si è tenuta ieri, oggi — ovviamente giovedì 19 giugno 2025 — i maturandi sono chiamati al secondo step, con tutti noi che dovremo inviare loro i migliori auguri buona Seconda Prova Maturità 2025 per farli sentire pensati e magari infondere loro un po’ di fiducia e buone speranze, senza dimenticare che, ovviamente, dalle 8:30 in poi non potranno né controllare né rispondere ai nostri messaggini, visto che i loro telefoni saranno inaccessibili!

Ovviamente, come sempre facciamo e come abbiamo già fatto nei giorni precedenti, a scegliere le migliori e più originali frasi di auguri buona Seconda Prova Maturità 2025 ci abbiamo pensato noi de ilSussidiario.net, che abbiamo scelto di riportarvele tutte qui, comodissime affinché possiate sceglierle, copiarle e poi trasformarle in messaggi, con il suggerimento di non limitarvi a un copia e incolla ma di personalizzarle un pochino per renderle più originali e sentite.

Similmente, a tutti voi che state cercando grandissime quantità di frasi di auguri buona Seconda Prova Maturità 2025 perché avete già programmato di inviare decine e decine di messaggi e volete renderli tutti diversi l’uno dall’altro, ricordiamo che questo è solamente uno dei tanti articoli simili che abbiamo già pubblicato: per esempio, cliccando qui ne troverete uno pubblicato lo scorso anno, così come qui ne troverete anche un altro ricco di immagini per rendere ancor più colorati e gioiosi i vostri messaggi!

FRASI AUGURI BUONA SECONDA PROVA MATURITÀ 2025: FRASI E CANZONI PER I VOSTRI MESSAGGI

Dato che il tempo scorre e che siamo tutti qui soprattutto per scoprire le frasi di auguri buona Seconda Prova Maturità 2025, vale decisamente entrare nel vivo della prima selezione di oggi, fermo restando che, al contempo, ci teniamo a ricordarvi che se tornaste tra queste righe tra qualche ora, troverete anche tantissimi altri spunti che andremo ad aggiungere nei prossimi minuti in modo da rendere questo articolo il più ricco possibile per tutti voi, carissimi cercatori di frasi di auguri buona Seconda Prova Maturità 2025!

Dato che la riteniamo sempre un’idea originale, per i vostri auguri buona Seconda Prova Maturità 2025 anche oggi vogliamo concentrarci sulla musica e sulle canzoni a tema esame di Stato, mettendo da parte la certamente famosissima (e forse blasonata) “Notte prima degli esami” del grandissimo Antonello Venditti: un esempio ottimo — pur non essendo a tema Maturità — per sciogliere la tensione è sicuramente “Relax, take it easy” di Mika, ben accompagnata dalla nostrana “Calma e sangue freddo” di Luca Dirisio; mentre vale la pena citare anche “Ancora un po’” dei Gemelli Diversi, scelta come colonna sonora del film “Notte prima degli esami” assieme al pezzo di Venditti.