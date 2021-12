Auguri Buona vigilia di Natale 2021 e Buone Feste/ Frasi e aforismi: “Momento più bello…”

Auguri Buona vigilia di Natale 2021 e buone Feste: questo è sicuramente uno dei leitmotiv del web di queste ore, le ultime che ci separano dal Santo Natale 2021. Infatti, oggi è venerdì 24 dicembre e gli italiani si apprestano a vivere ore di piacevole convivialità e unione familiare, così come richiede la tradizione che accompagna la giornata più attesa dell’anno, soprattutto dai più piccoli, smaniosi di scartare i regali che Babbo Natale farà trovare loro sotto l’albero. Intanto, per farci permeare dallo spirito natalizio, vi suggeriamo alcune frasi di auguri che potrete utilizzare per raggiungere i contatti della vostra rubrica e festeggiare insieme a loro, anche a distanza, eventualmente.

Cominciamo con la seguente: “Questo è il momento che preferisco del Natale, quello dei preparativi, che ti permettono di organizzare e creare la serata perfetta. Spero che anche tu apprezzi questo momento e ti auguro buone feste”. Oppure: “Purtroppo per questa vigilia saremo lontani e l’unico regalo che vorrei per questo Natale è la tua presenza al mio fianco, ma so che il mio amore e affetto ti scalderanno anche a chilometri di distanza. Tanti auguri”. E, ancora: “Di questa serata finirà ogni cosa, le luci si spegneranno, l’albero di Natale tornerà in soffitta e i regali andranno a finire in qualche cassetto, ma quello che rimarrà in maniera indelebile sarà il ricordo di un giorno di felicità passato insieme”.

AUGURI BUONA VIGILIA DI NATALE 2021 E BUONE FESTE: I PENSIERI D’AUTORE

Tra gli auguri vigilia di Natale 2021 e buone Feste spiccano anche i pensieri d’autore, ovvero le citazioni illustri di letterati, artisti e poeti, fra cui spicca il drammaturgo Georges Dor: “Natale è il giorno prima, è l’attesa”. Difficile, anzi, impossibile dargli torto, a lui così come alla scrittrice Kiersten White: “La vigilia di Natale è la mia preferita. Penso che l’attesa sia più divertente di qualsiasi altra cosa. Ho perso un po’ questa sensazione. L’idea che qualcosa – cibo, tradizioni, una data arbitraria sul calendario – può essere speciale perché decidiamo che dovrebbe esserlo. Lo rendiamo speciale. Non solo per noi stessi, ma anche per gli altri”.

Secondo il letterato Jostein Gaarder, “è la vigilia di Natale. Se è passato il tempo in cui accadevano miracoli, ci è rimasto almeno un giorno magico in cui tutto può succedere”. Infine, spazio a quanto messo nero su bianco dalla poetessa Grace Noll Crowell: “Anche se le altre cose si perdono nel corso degli anni, manteniamo il Natale luminoso”.



