Auguri Carnevale 2022/ Frasi originali e divertenti: “Mia mamma era così tirchia…”

Entra nel vivo il Carnevale 2022, con l’arrivo di questo sabato, 25 febbraio. Ovunque in Italia si festeggi con il rito romano, oggi è sinonimo di feste, parate e tante maschere, sempre rispettando le normative anti covid in vigore. Nel contempo, non mancheranno le frasi d’auguri a tema Carnevale, fra quelle spedite via WhatsApp o sms, o anche postate sui social, a cominciare da Facebook, Instagram e Twitter. La nostra redazione anche oggi ha raccolto alcune delle frasi più belle, originali e divertenti, come ad esempio questa citazione di Mario Cafiero: “Per Carnevale volevo indossare la maschera di un politico onesto, ma ho trovato in commercio solo quelle dei candidati alle prossime elezioni politiche”.

Una battuta di un anonimo: “Sono andato in negozio a comprare la maschera da scemo per Carnevale. Mi hanno venduto solo l’elastico”. Sempre sul tema ironia: “Mia mamma era talmente tirchia che per Carnevale vestiva me da mia sorella e mia sorella da me”. Simpatico questa sul martedì e il giovedì grasso: “Carnevale: il martedì e il giovedì protestano. ‘Non siamo grassi, siamo curvy’”.

FRASI D’AUGURI PER CARNEVALE 2022, IL PENSIERO SULLA FESTA DI OSCAR WILDE

Proseguiamo questo spazio dedicato alle frasi d’auguri per il Carnevale 2022 con un pensiero di George Orwell sullo scherzo, una delle classiche componenti della festa più colorata che ci sia: “Il fine di uno scherzo non è quello di degradare l’essere umano ma di ricordargli che è già degradato”. Sempre sul tema, Oscar Wilde diceva: “L’umanità si prende troppo sul serio. È il peccato originale del mondo. Se l’uomo delle caverne fosse stato capace di ridere, la storia sarebbe stata diversa”. Chiudiamo questo spazio dedicato alle frasi d’auguri per il carnevale, con una citazione di Fabrizio Caramagna: “Il Carnevale ci insegna a diventare più leggeri. Lasciamo a casa la borsa piena di pensieri e andiamo in giro con una manciata di coriandoli”.

