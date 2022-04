Auguri di buon 1 aprile 2022/ Frasi divertenti da inviare agli amici

Auguri di buon 1 aprile 2022: l’occasione per farsi una risata

Oggi è 1 aprile 2022, data che tradizionalmente coincide con il giorno in cui si fanno scherzi ad amici e familiari, il classico Pesce d’Aprile. In questa giornata, una delle prime di primavera e la prima del nuovo mese che porta con sé la bella stagione, di consueto vengono fatti scherzi simpatici alle persone con le quali si ha confidenza. Ecco allora che è il giorno perfetto per far credere qualcosa che non è, per fingere un litigio o un’arrabbiatura con le persone a noi vicine per poi annunciare che è tutto uno scherzo, o semplicemente per far battute simpatiche. Fare gli auguri di buon 1 aprile è allora l’occasione giusta per farsi una bella risata!

Ma da dove nasce l’origine del “pesce di aprile”. Secondo un’ipotesi popolare, spesso accadeva che in passato i pescatori, non trovando i pesci sui fondali nei primi giorni di aprile, tornassero indietro senza nulla e per questo fossero oggetto di ilarità e di scherno da parte del paese. Sarà questa la vera origine della ricorrenza per gli auguri di buon 1 Aprile?

Buon 1 aprile 2022: frasi di auguri da inviare ad amici e parenti

Vediamo qualche frase da inviare su Whatsapp ad amici e parenti per fare gli auguri di buon 1 aprile e fare uno scherzo alle persone alle quali vogliamo bene. “Sei la luce dei miei occhi, perciò… Paga la bolletta!” recita una frase. Un’altra ancora da poter “dedicare” ad amici è: “Ho un segreto da confessarti. Penso che tu sia la persona più bella, più dolce, più simpatica e meravigliosa che io abbia mai conosciuto…. Non trovi anche tu caro mio fedele amico specchio? Pesce d’aprile!”. Una delle frasi di auguri di buon 1 Aprile più gettonate è: “Scusa, mi sono reso conto che con te ho esagerato. Il mio scherzo è stato veramente di cattivo gusto. Firmato, la Natura”.

Vediamo poi qualche frase sugli scherzi. “Anche gli Dei amano le battute spiritose e gli scherzi”, scriveva Aristotele. Jim Carrey, invece, diceva: “Riconosco che molti dei miei scherzi sono idioti. Io accetto la mia parte di colpa nel processo di idiotizzazione del paese”. Si può ricorrere anche alla grande filosofia. Sigmund Freud scriveva: “Scherzando, si può dire di tutto, anche la verità”. E tu, quale frase di buon 1 aprile utilizzerai per augurare una buona giornata ai tuoi amici o per fare un simpatico scherzetto?











