Auguri di buon 1 maggio 2022/ Frasi e citazioni: “L’ozio è vergogna, non il lavoro”

Mancano pochi giorni alla festa del 1° maggio, giorno in cui si festeggiano i lavoratori, e per l’occasione abbiamo deciso di selezionare per voi alcune delle frasi d’auguri più belle in vista appunto di questa giornata speciale. Abbiamo raccolto in particolare alcune citazione degne di nota, come ad esempio queste parole di Papa Francesco: “Quanto vorrei vedere tutti con un lavoro decente! È una cosa essenziale per la dignità umana”. Vince Lombardi invece un giorno disse: “L’unico posto in cui il successo arriva prima del lavoro è nel dizionario”. Belle anche queste parole di Benjamin Franklin, classico pensiero da utilizzare anche come post sui social ad effetto: “Tieni in pugno il tuo lavoro, o sarà lui a tenere in pugno te”.

Se invece cercate qualcosa davvero di classico, fra le tante frasi d’auguri per il 1° maggio non può mancare un: “A tutti i lavoratori… Buon 1° Maggio!”. Proseguiamo con: “Ricordando i tanti lavoratori che hanno lottato e subito ingiustizie per migliorare le nostre vite dandoci diritti e dignità, auguro a tutti un fantastico primo maggio!”. Fra le tante citazioni anche questa di John Lubbock, che sottolinea come il lavoro non sia il peggio della vita: “Una giornata di preoccupazione è più faticosa di una settimana di lavoro”.

AUGURI DI BUON 1 MAGGIO, LE FRASI: DA WALT DISNEY E STEVE JOBS

Appartengono invece a Walt Disney queste parole: “Assicurati di non fare mai meno del tuo meglio”, e rimanendo in tema di geni, ecco una delle citazioni più famose del mitico Steve Jobs, l’inventore di Apple: “Essere l’uomo più ricco del cimitero non ha importanza. Ciò che conta è andare a letto la sera sapendo di aver fatto qualcosa di grande”. Proseguiamo questo spazio sulle frasi d’auguri per il 1° maggio con: “Buon 1° Maggio a tutte quelle persone che lo passeranno lavorando!”.

E chiudiamo con altri due esempi, a cominciare da: “In questo giorno onoriamo il duro lavoro e la dedizione delle persone volenterose del mondo. Felice 1° maggio a tutti!”, per arrivare fino ad una citazione di Esiodo: “Il lavoro non è vergogna; è l’ozio vergogna; se tu lavori, presto ti invidierà chi è senza lavoro mentre arricchisci; perché chi è ricco ha successo e benessere”.

