Auguri di buon 1 maggio 2022/ Le frasi motivazionali più belle: “Genio non è talento”

Si avvicina l’1 maggio 2022, giorno in cui si celebrerà la Festa dei lavoratori. Per l’occasione la nostra redazione sta raccogliendo per voi alcune delle frasi d’auguri più belle, e in questo spazio vogliamo concentrarci in particolare sulle citazioni a tema motivazionali, quelle parole che dovrebbero darvi una spinta in più quando siete sul posto di lavoro. Partiamo con Thomas Edison che un giorno spiegò: “Non c’è nessuna alternativa al lavoro duro”. Per il geniale Albert Einstein, invece, non esiste il talento, o per lo meno, il successo deriva dal talento solo in minima parte: “Il genio è 1% talento e 99% lavoro duro”.

Così invece parlò Theodore Roosevelt: “Il miglior premio che la vita ha da offrire è di gran lunga la possibilità di lavorare sodo per un lavoro che vale la pena fare”, mentre sono storiche queste parole di Steve Jobs in merito all’amore per quello che si fa: “L’unico modo per fare un buon lavoro è amare quello che fai”. Questa è infinela ricetta per avere successo firmata da un altro genio dei tempi moderni come Walt Disney: “Per avere successo, lavora sodo, non mollare mai e soprattutto coltiva una magnifica ossessione”. Appuntamento a breve per un nuovo aggiornamento sulle frasi d’auguri più belle per l’1 maggio. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI BUON 1 MAGGIO, FESTA DEL LAVORO, FRASI: “PER TROPPI È ANCORA UN TORMENTO…”

Manca sempre meno all’1 maggio 2022, giorno in cui si celebra la Festa del Lavoro. È per questo motivo che la redazione de IlSussidiario.net ha raccolto per i suoi lettori alcune frasi di auguri da inviare ad amici e parenti su Whatsapp oppure da pubblicare sui social network come Facebook, Twitter e Instagram per celebrare questa ricorrenza dall’importante significato.

I pensieri su questo tema sono numerosi. In principio non può che essere citato l’articolo 1 della Costituzione Italiana: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, recita. Ci sono però tante riflessioni ad hoc in risposta a ciò. Ad esempio quella di Adriano Olivetti: “Il lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed è ancora per molti tormento, tormento di non averlo, tormento di fare un lavoro che non serva, che non giovi a un nobile scopo”. E ancora: “Il lavoro allontana da noi tre grandi mali: la noia, il vizio e il bisogno” di Voltaire.

AUGURI BUON 1 MAGGIO, FESTA DEL LAVORO: GLI AFORISMI PIÙ BELLI

Andiamo avanti con la carrellata di frasi di auguri di buon 1 maggio: tra qualche giorno sarà il momento di inviare frasi ad hoc per la festa del lavoro. “Bisogna lavorare ed osare se si vuol vivere veramente”, questa ad esempio di Vincent van Gogh. “Le grandi occasioni vengono perse dalla maggior parte della gente perché sono vestite in tuta e assomigliano al lavoro”, scriveva invece Thomas Edison. E ancora del Dalai Lama: “Ciascuno di noi deve imparare a lavorare non solo per sé, per la sua famiglia o la sua nazione, ma a favore di tutta l’umanità”.

Una delle più famose, nonché più brevi, è inoltre questa di Charles Darwin: “Il lavoro nobilita l’uomo”. “Un uomo senza lavoro è un uomo umiliato”, ha detto in tal senso anche Enzo Biagi. Infine: “Non sono né la ricchezza né la fama a dare la felicità, ma il lavoro e la tranquillità”, questa di Thomas Jefferson.











