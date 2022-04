Auguri di buon 25 aprile, festa della Liberazione/ Frasi: “I limiti dei tiranni…”

AUGURI DI BUON 25 APRILE 2022, E LA FRASE DI PERTINI…

Oggi è la Festa della Liberazione, per cui è il momento di rivolgere a parenti e amici gli auguri di Buon 25 aprile 2022. Per l’Italia si tratta di una ricorrenza molto sentita, dato che si celebra la fine dell’occupazione nazista e la definitiva caduta del regime fascista. Quest’oggi ricorre il settantanovesimo anniversario da quella data, ma non si è mai persa la voglia di ricordare quello che è accaduto.

È per questo motivo che la redazione de IlSussidiario.net ha scelto di selezionare per i suoi lettori le migliori frasi di auguri di Buon 25 aprile da inviare su Whatsapp e Telegram oppure da pubblicare sui social network come Facebook, Instagram e Twitter. “I limiti dei tiranni sono stabiliti dalla resistenza di coloro che gli si oppongono”, questo è uno degli aforismi più significativi a firma di Frederick Douglass. E ancora da Sandro Pertini: “È meglio la peggiore democrazia che la migliore dittatura”.

AUGURI DI BUON 25 APRILE 2022, E BUONA FESTA DELLA LIBERAZIONE: AFORISMI E POESIE

Un buon modo per fare gli auguri di Buon 25 aprile 2022, in occasione della Festa della Liberazione, oltre agli aforismi, sono anche le poesie. Ce ne sono innumerevoli sul tema della resistenza e della libertà, soprattutto scritte dal poeta Giuseppe Ungaretti. “Qui vivono per sempre gli occhi / che furono chiusi alla luce / perché tutti li avessero / aperti per sempre alla luce”, questa è una delle tante.

“E quest’Italia / un’Italia che c’è / anche se viene zittita / o irrisa o insultata. / Guai a chi me la tocca / guai a chi me la ruba / guai a chi me la invade”, scriveva invece a tal proposito Oriana Fallaci. E ancora sotto la firma di Antonio Gramsci: “Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia. Odio gli indifferenti”. Un pensiero anonimo infine recita: “Non festa della libertà come un’illusione comoda. Ma festa della liberazione come dono ricevuto ieri e da costruire ogni giorno”.

