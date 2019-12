AUGURI DI BUON ANNO 2020 E BUONE FESTE/ Citazioni e frasi: tra ottimismo e follia…

Auguri di buon anno 2020 e buone feste che nelle prossime ore la faranno da padrone. Ecco perché arrivare al conto alla rovescia impreparati, senza una frase pronta per essere inviata ad amici e parenti senza cadere nella banalità sarebbe un errore imperdonabile. Noi siamo qui per questo: per fornirvi delle idee di frasi, messaggi, citazioni più o meno celebri per dare gli auguri di buon Capodanno che più si adeguano ai vostri desideri. Non perdiamoci troppo in chiacchiere allora. Che ne dite di sfoggiare una frase di Bill Vaughan? “Un ottimista sta alzato fino a mezzanotte per vedere il Nuovo Anno. Un pessimista sta alzato per accertarsi che il vecchio anno se ne vada via”. Difficile dargli torto! Se appartenete alla schiera – a dire il vero non troppo nutrita – di chi vede il bicchiere mezzo pieno, questa frase di Linda Boyd farà al caso vostro: “Non importa quanto si invecchi, quella dell’ultimo dell’anno sembra sempre la sera in cui tutto è possibile!”.

AUGURI BUON ANNO 2020: LE FRASI PER RIFLETTERE

Se volete portare qualche amico o parente a riflettere sull’importanza del nuovo anno alle porte, ma in generale sull’importanza del tempo, fanno al caso vostro le parole di Giovanni Paolo II: “Il futuro inizia oggi, non domani”. Difficile da contraddire il pensiero di Art Buchwald: “Che sia il migliore o il peggiore dei tempi, è il solo tempo che abbiamo”. Meno saggia, ma certamente adatta all’occasione, la frase di Charles Baudelaire: “Per non essere schiavi martirizzati dal tempo, ubriacatevi, ubriacatevi sempre! Di vino, di poesia o di virtù, come vi pare”. Ecco, noi suggeriamo poesia e virtù: occhio ad esagerare con gli alcolici. Chiudiamo con una nota romantica e malinconica, firmata Mark Twain: “La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante”. Non sprecatelo…

