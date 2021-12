Auguri di buon anno 2022 e buone feste: le frasi/ “La sera in cui tutto è possibile”

Quando mancano solamente 24 ore all’augurio di un buon anno 2022 e di buone feste, è giunto il momento di scoprire altre frasi d’auguri per la notte più lunga dell’anno. Partiamo con questa bella citazione a firma Gilbert Keith Chesterton, che un giorno disse, a proposito dell’arrivo di un nuovo corso: “L’obiettivo di un nuovo anno non è avere un nuovo anno. È che dovremmo avere una nuova anima e un nuovo naso; piedi nuovi, una nuova spina dorsale, nuove orecchie e occhi nuovi”.

Immagini auguri di buon anno 2022 e buone feste/ Calici, frasi e fuochi d'artificio

Proseguiamo con le parole di Lyunda Boyd che racchiudono alla perfezione la magia della notte dell’ultimo dell’anno, San Silvestro: “Non importa quanto si invecchi, quella dell’ultimo dell’anno sembra sempre la sera in cui tutto è possibile!”. Spazio alle parole a firma Carlos Drummond De Andrade, prese direttamente dalla poesia ‘L’ultimo giorno dell’anno’, in cui lo stesso scrisse: “L’ultimo giorno dell’anno non è l’ultimo giorno del tempo”. Hal Borland invece parlò così del 31 dicembre: “L’ultimo giorno dell’anno non costituisce una fine, né un inizio, ma una continuazione che porta con sé tutta la saggezza di cui l’esperienza ci ha fornito”.

AUGURI DI BUON ANNO 2022 E BUONE FESTE: “CHI LAVORA A CAPODANNO…”

Ovviamente, fra le tante frasi d’auguri per augurare un buon anno 2022 e in generale buone feste, non può mancare l’ironia, come questo pensiero che ha fatto il giro del web e dei social: “Che sia stato un anno di mer*a o un anno alla grande, se avete un rimorso da farvi perdonare o un desiderio da realizzare, fatelo stasera”.

C’è anche chi scrive, un po’ amareggiato: “Chi lavora a Capodanno, lavora tutto l’anno”. Chiudiamo questo spazio sulle frasi d’auguri per un buon anno 2022, con un’altra citazione, questa volta a firma Auden: “L’unico modo per trascorrere la vigilia di Capodanno è o tranquillamente con gli amici o in un bordello. In caso contrario, quando finisce la serata e la gente se ne va a coppie, qualcuno è destinato a rimanere in lacrime”.

