Auguri di buon anno 2022 e buone feste: le frasi/ “Lasciamoci alle spalle il passato”

Quanto manca ad augurare un buon anno 2022 e buone feste? Ormai decisamente poco visto che il conto alla rovescia è già scattato e a brindare mancano solamente 48 ore. Fervono i preparativi e nel contempo aumenta a dismisura la ricerca delle frasi d’auguri più belle da mandare a cari, amici, conoscenti e colleghi, per questa occasione speciale. Ovviamente in vostro aiuto viene la redazione de IlSussidiario.net, che da qualche giorno a questa parte sta cercando di raccogliere le migliori frasi d’auguri del web per appunto augurare un buon anno 2022 e in generale buone feste.

Partiamo con questo proverbio indiano, perfetto per questo passaggio dal 2021 all’anno che verrà: “La vita è un ciclo continuo, sempre in movimento: se i bei tempi passano, passeranno anche i momenti difficili”. Proseguiamo con un’altra frase d’auguri che si sposa alla perfezione con il complicato periodo che stiamo vivendo: “Io direi che quest’anno che sta per finire non va conteggiato. Per recuperare, ti auguro un nuovo anno fantastico che valga almeno il doppio di un anno normale!”.

AUGURI DI BUON ANNO 2022 E BUONE FESTE, LE FRASI D’AUGURI: “NE USCIREMO MIGLIORI?”

C’è poi su Twitter chi ironizza, scrivendo: “Sapete se per caso anche questa volta ne usciremo migliori?”, parole che potrete utilizzare più che come frase d’auguri per un buon 2022, come post social, magari su Facebook o Instagram. Proseguiamo con questo pensiero che probabilmente accomuna tutti noi, un augurio di un 2022 molto diverso dagli ultimi due anni: “È tempo di lasciarsi alle spalle il passato e dedicarsi a un nuovo inizio. Felice anno nuovo!”.

Ma anche: “Gli abbracci migliori devono ancora venire. Mi raccomando, tienine uno tutto per me. Buon anno!”. Chiudiamo con questo emblematico pensiero: “Il 31 dicembre non si festeggia l’inizio del 2022, ma la fine di quest’anno di me*da!”, parole che con grande probabilità verranno condivise da molte persone, alla luce di un finale d’anno decisamente turbolento fra casi in aumento e tamponi a go go.

