Auguri di buon anno 2023: buone feste!/ Frasi e pensieri per amici e parenti

Buon anno: le migliori frasi per gli auguri del 2023

Archiviati gli auguri di buon Natale, è arrivato ormai il momento di pensare con attenzione agli auguri di buon anno, che si spera sempre possano portare fortuna per tutti i 365 giorni a venire! Il 2022 si sta ormai chiudendo definitivamente e speriamo che presto potremo facilmente lasciarci alle spalle tutti i problemi, le crisi e le preoccupazioni che questo difficile anno ci ha causato. Un buon modo per “esorcizzare” la paura è proprio quello di accogliere calorosamente il nuovo anno, con la compagnia di tutte le persone che ci stanno care e che ci hanno accompagnato nel corso dell’anno che sta giungendo al suo termine.

Tra un preparativo ed un altro per il veglione di Capodanno, è importante non scordarsi di mandare gli auguri di buon anno a tutti i nostri cari, sempre tramite l’app di messaggistica WhatsApp, oppure anche attraverso i nostri social network preferiti, che siano Facebook, Instagram, Twitter o anche TikTok. Ma se le preparazioni e gli impegni delle festività vi portassero via troppo tempo per cercare i migliori auguri di buon anno da inviare ad amici e parenti, non preoccupatevi perché ci pensiamo noi de ilSussidiario.net a suggerirti le frasi più belle!

Auguri di buon anno 2023: le frasi migliori a tema

Tra le tante e significative frasi che si potrebbero scegliere per gli auguri di buon anno, ne abbiamo selezionate alcune delle più belle. Una buona idea potrebbe essere: “Non conta la destinazione, ma il viaggio. Ti auguro di goderti ogni giorno di questa avventura chiamata “vita”. Felice anno nuovo!“. Passiamo poi ad un più speranzoso: “È tempo di lasciarsi alle spalle il passato e dedicarsi a un nuovo inizio. Felice anno nuovo!“. Il poeta Alfred Tennyson, invece, suggerì: “La speranza sorride dalla soglia dell’anno a venire, sussurrando ‘sarà più felice'”.

Proseguendo nella carrellata di frasi per gli auguri di buon anno del 2023, non possono mancare alcuni suggerimenti anche per i più romantici. “Sei il mio ultimo pensiero di quest’anno e il primo dell’anno nuovo. Buon anno“, è una frase molto bella, ma anche: “Gli abbracci migliori devono ancora venire. Mi raccomando, tienine uno tutto per me. Buon anno“. Rimanendo sul classico, per i nostri auguri di buon anno nuovo, invece, potremmo scegliere: “Hai 365 nuove pagine da scrivere, impiega il tuo inchiostro per farlo nel modo giusto. Buon anno nuovo”, “Ogni fine è un nuovo inizio. Vedrai che questo nuovo anno ti darà delle grandi soddisfazioni. Buon anno!”.











