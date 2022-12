Auguri di buon anno 2023, buone feste/ Le migliori frasi da inviare a parenti e amici

DOVE TROVARE LA FRASI DI AUGURI DI BUON ANNO 2023

Siamo sempre più vicini al tanto apprezzato momento degli auguri di buon anno 2023! Prepariamo quindi le migliori frasi da condividere con i nostri amici più cari, oppure con tutti i parenti o anche semplicemente alle persone a cui vogliamo dedicare un piccolo pensiero sul finire dell’anno. Trovare delle belle frasi di auguri di buon anno 2023 non è affatto difficile e potremmo, per esempio, usare i classici social che normalmente frequentiamo, da Facebook a Twitter, passando anche per Instagram.

Ovviamente, però, anche questo sito, ilSussidiario.net, viene incontro a tutti i lettori che cercando delle belle, o divertenti, o anche acculturate, frasi per gli auguri di buon anno 2023! Basterà scegliere quella che preferiamo per poi semplicemente copiarla nel nostro messaggio di auguri, donando un momento di gioia e spensieratezza a chiunque la riceva! Ricordatevi, però, farle a mezzanotte sarà difficilissimo, perché tutti lo faranno proprio in quel momento e quasi certamente potremmo finire per non riuscire ad inviare messaggi o effettuare chiamate. Portiamoci, dunque, avanti ed anche se manca ancora qualche ora a mezzanotte, scopriamo delle bellissime frasi per gli auguri di buon anno 2023!

AUGURI DI BUON ANNO 2023: “SVEGLIATI, COMBATTI E CAMMINA”

Le frasi che potremmo scegliere per gli auguri di buon anno 2023 sono parecchie, tutte una più bella dell’altra e trovare la migliore è sempre una divertente sfida! Tra quelle “classiche” che ti suggeriamo qui su ilSussidiario.net, sicuramente spicca: “L’augurio che vi do è accompagnato da un grazie. Un grazie particolare a chi c’è sempre e mi ha dato senza chiedermi nulla in cambio, un grazie a chi con un semplice sguardo esprime il suo affetto”. “È tempo di lasciarsi alle spalle il passato e dedicarsi a un nuovo inizio. Felice anno nuovo!”, una delle frasi più comuni ed utilizzate, ma sempre bella!

Proseguiamo la carrellata di frasi per gli auguri di buon anno 2023 con questo bel pensiero: “Ricordati che qualsiasi momento è buono per cominciare. Apprendi dagli audaci, dai forti, da chi non accetta compromessi, da chi vivrà malgrado tutto. Alzati e guarda il sole nelle mattine e respira la luce dell’alba. Tu sei la parte della forza della tua vita. Adesso svegliati, combatti, cammina, deciditi e trionferai nella vita. Non pensare mai al destino, perché il destino è il pretesto dei falliti. Buon anno nuovo”.











