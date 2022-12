Auguri di buon anno 2023 e buone feste/ Le frasi: “Ti auguro 12 mesi di gioia”

E’ il 30 dicembre e ciò significa che mancano solo 24 ore al grande giorno: domani, 31 dicembre, festeggeremo la notte più lunga dell’anno e nel contempo ci scambieremo un sacco di frasi d’auguri per un buon anno 2023 e buone feste. A cavallo della mezzanotte saranno moltissimi coloro che si scambieranno messaggi di auguri, e se foste alla ricerca di alcune parole ad effetto anche oggi la nostra redazione ha raccolto per voi i pensieri più originali. Partiamo da alcune frasi divertenti come ad esempio questa citazione di Bill Vaughan: “Un ottimista sta in piedi fino a mezzanotte per vedere l’anno nuovo. Un pessimista sta in piedi fino a mezzanotte per essere sicuro che l’anno vecchio sia passato. Auguri, indipendentemente dalla tua posizione”.

Spazio ad un pensiero preso da Twitter: “Al 2023 invidio il fatto che potrà andare in pensione dopo soli 12 mesi. Auguri a tutti i lavoratori!”. Continuiamo con queste parole a firma Romain Cheylan: “Ti auguro di trascorrere con gioia il 31 dicembre: Giornata Mondiale del “Che cosa fai tu stasera?””. Fra le tante frasi d’auguri per un buon anno 2023 e buone feste anche: “Quest’anno ti ho stuzzicato, importunato, irritato, annoiato, disturbato ed esasperato, ti prometto che nel 2023…ho intenzione di continuare. Auguri!”.

AUGURI DI BUON ANNO E BUONE FESTE: “SCUSA PER LA CRISI MA…”

Proseguiamo con un altro esempio divertente: “FlecieAnonNouov! Scusa, per colpa della crisi gli auguri li ho dovuti comprare online! Te li monti tu quanto hai tempo!”. Se invece foste alla ricerca di frasi d’auguri per un buon 2023 più classiche, eccovi un po’ di esempi: “Possa questo nuovo anno presentare molte opportunità sulla tua strada, farti esplorare ogni gioia, trasformare i tuoi sogni in realtà e tutti i tuoi sforzi in grandi risultati. Buon Capodanno 2023!”.

E ancora: “Buon anno nuovo, tutto quello che desideri è lì per essere realizzato. Che sia un 2023 ricco di soddisfazioni. Auguri!”. Chiudiamo con: “Previsioni Meteo per Capodanno: prevista forte pioggia di baci ed abbracci, consigliabile chiudere l’ombrello ed aprire il cuore. Buon Anno Nuovo!”.

