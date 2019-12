Auguri di buon anno e buone feste 2019/ Frasi, messaggi e i migliori post social

Passato il Natale e superato anche il Santo Stefano, è giunta l’ora di preparasi per gli auguri di buon anno. Del resto si sa, a dicembre le feste non finiscono mai, e fino al 6 gennaio si viene catapultati in un vortice senza fine fatto di regali, mangiate, dolci, risate con parenti e amici e chi più ne ha più ne metta. Il nostro obiettivo è quello di non farvi trovare impreparati e di essere quindi pronti quando dovrete fare gli auguri per l’arrivo dell’anno nuovo. Di conseguenza abbiamo ricercato per voi alcune frasi interessanti, utili sia da utilizzare come messaggio per WhatsApp o sms, quanto come post sui social. Partiamo con una belle citazione di Benjamin Franklin, che a proposito del nuovo anno un giorno disse: “Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore”.

AUGURI DI BUON ANNO E BUONE FESTE: ALCUNI ESEMPI DI FRASI E MESSAGGI

Questa può essere invece perfetta per un figlio, un nipote, un amico speciale o un parente molto vicino come magari uno zio o un cugino: “Questo augurio è una scatola piena d’amore, avvolta con gioia, sigillata con un sorriso e inviata con un bacio. Buon Anno!”. Per coloro invece che non potranno passare il capodanno assieme alla propria amata o al proprio amato, ecco una frase speciale per lui o per lei: “Se i miei desideri diventano realtà, saremo insieme per tutto questo nuovo anno. Non vedo l’ora di passarlo con te!”. Senza dubbio meritevoli di attenzione anche queste parole: “Possa quest’anno darti l’opportunità di seguire i tuoi sogni, amare come se non ci fosse un domani e sorridere incondizionatamente. Felice anno nuovo!”. Infine due frasi che pongono l’accento in particolare sugli obiettivi lavorativi e sulla realizzazione dei progetti: “Non preoccuparti di ciò che non hai raggiunto l’anno scorso. Questo nuovo anno sarà l’occasione per fare di più. Tanti auguri!”, “Per questo nuovo anno ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni e che ogni bottiglia stappata corrisponda ad un obiettivo raggiunto!”.

