AUGURI DI BUON ANNO E CAPODANNO 2024/ Frasi: “Un anno ricco di sfide…”

AUGURI DI BUON ANNO E CAPODANNO 2024: FRASI DA INVIARE AI NOSTRI AMICI

Un nuovo anno sta per terminare. Tra pochissime ore saluteremo il 2023 per abbracciare infatti il 2024: come sempre lo faremo con speranza, gioia e tante aspettative su quello che sarà il nuovo capitolo della nostra vita che andremo ad aprire. Anche quest’anno, come sempre accade, il Capodanno è anche un’occasione per scambiarsi un pensiero dolce e carino con le persone alle quali vogliamo bene. Andiamo allora a vedere qualche frase di auguri di buon anno e Capodanno da poter inviare ai nostri amici più cari allo scoccare della mezzanotte. “Lasciati alle spalle ogni strascico di un anno che non è stato quello che avresti voluto per ricominciare con più forza, caparbietà e spirito, diventando padrone di un destino che solamente tu puoi costruire. Buon anno amico mio!” o ancora: “È stato un 2023 ricco di sfide per te: nell’anno che sta per cominciare ti auguro di poter affrontare finalmente la vita con un sorriso sereno. Buon anno!”. (agg. JC)

IMMAGINI AUGURI BUON ANNO 2024/ Video, gif e frasi su WhatsApp: "Ogni anno ti trovi migliore"

AUGURI DI BUON ANNO E CAPODANNO 2024: LE FRASI DA DEDICARE AI NOSTRI CARI

Eccoci arrivati all’ultimo giorno di questo 2023, e ci prepariamo con le frasi di auguri di buon anno 2024. Come quelli passati, è stato un anno ricco di emozioni e novità, di gioie ma per qualcuno inevitabilmente anche di dolori, di momenti difficili e di piccole soddisfazioni che lo hanno reso, nei suoi lati negativi e positivi, un anno indimenticabile. E proprio questo anno oggi ci regalerà l’ultimo giorno per poi lasciare spazio a un 2024 tutto da scrivere, come una pagina bianca. In attesa di vivere con frenesia le ultime ore del 2023, allora, andiamo a vedere qualche bella frase di auguri di buon anno 2024 e Capodanno da inviare ad amici e parenti in serata o perché no, magari proprio allo scoccare della mezzanotte, per augurare un 2024 ricco di serenità e gioie.

Attentato a Capodanno 2024/ Allarme terrorismo in Italia ed Europa anche per "droni kamizaze"

“In queste ultime ore dell’anno che ci sta per salutare, voglio ringraziarti per essere stato parte del mio 2023, un anno a tratti duro e difficile che però ho avuto la fortuna di vivere anche con il suo sostegno e la tua vicinanza. Un desiderio per il 2024? Che tu rimanga accanto a me! Buon anno nuovo!” recita una frase che possiamo mandare ad una persona per noi importante. E ancora: “Il 2024 ti offra, come un quaderno bianco, la possibilità di scrivere le pagine più belle. Tanti auguri“.

AUGURI DI BUON ANNO E CAPODANNO 2024: LE PIÙ BELLE DA DEDICARE

Gli auguri di buon anno 2024 nel giorno di San Silvestro o di Capodanno sono una costante: è bello, infatti, far sentire amate le persone a noi vicine, dedicando loro un pensiero, anche in occasioni speciali come questa. Andiamo allora a vedere qualche bella frase da poter inviare ad amici e parenti via Whatsapp. “Il 2023 ci sta per salutare e un nuovo anno sta per entrare: l’unico augurio che ti posso fare è di continuare a sorridere come solo tu sai fare” possiamo scrivere ad una persona speciale e solare che fa parte della nostra vita. E ancora: “Utilizza i colori più belli per disegnare il 2024 che vuoi: buon anno nuovo!”.

Anno bisestile: perché il 2024 sarà sfortunato?/ Origini e miti legati al giorno del 29 febbraio

La fine dell’anno è per tanti anche un momento di bilanci e riflessioni, nel quale a volte la malinconia potrà prendere il sopravvento. Anche questa, come tutte le emozioni, va vissuta a pieno. Vediamo allora una frase che affronta proprio questo sentimento: “È stato un anno lungo che mi ha regalato tanto, in primis la fortuna di conoscerti. Un anno che fatico ad abbandonare e che vorrei rivivere in eterno… Ringrazierò sempre il 2023 come uno snodo fondamentale della mia vita che mi ha portato a te. Mi auguro che anche nel mio 2024 e in tutti gli anni a seguire tu sarai con me”.

FRASI SIMPATICHE E DIVERTENTI DI AUGURI DI BUON ANNO E CAPODANNO 2024

Dalle frasi più formali a quelle scherzose, passando per le citazioni… Se vi manca l’ispirazione, potete contare sulle nostre frasi di auguri di Buon Anno e Capodanno 2024. “Ti auguro un 2024 ricco di matematica: addiziona il piacere, sottrai il dolore, moltiplica la felicità e dividi l’amore con le persone a te più care. Buon anno!” è una delle opzioni che potete prendere in considerazione. Ma tra le frasi ironiche e simpatiche annoveriamo anche: “Se un tuo sorriso illuminasse ogni giorno dell’anno che sta per venire, beh, sarebbe sicuramente un ottimo anno. Tanti auguri e buon 2024, con la speranza di esserti sempre vicino!”.

Visto che si parla tanto di cambiamento climatico, ecco una frase ad hoc ma pur sempre simpatica: “Iniziate l’anno nuovo ecologicamente! Riciclate i buoni propositi dell’anno scorso!”. Proseguiamo con le frasi di Buone Feste, quindi di auguri di Buon Anno e Capodanno 2024: “Non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale. Buon anno…”. E concludiamo con qualcosa di più tradizionale: “Che ogni giorno del nuovo anno sia pieno di sorprese e momenti indimenticabili. Buon Anno!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA